Xulia Vicente crea el cartel de la 31ª edición del OUFF

En apenas unos meses dará comienzo la nueva edición del Ourense Film Festival (OUFF) todo un hito para la ciudad de las Burgas, que este año alcanza su 31ª edición, por lo que este jueves tuvo lugar en el centro cultural Marcos Valcárcel la presentación de su nuevo cartel creado por la ilustradora Xulia Vicente.

Una visual en la que se contempla un ojo -o el mundo, la mirada del creador- del que emana un árbol (representando la transmisión de ideas) en el que se pueden ver colgados a un equipo de técnicos de cine con sus artefactos de trabajo, rodeados por garzas en color naranja que sobrevuelan el cartel contrastando los potentes tonos azulados de la escena. Una representación, explica Xulia Vicente, sobre el arte que «emerge del mundo, emerge como necesidad», pero que también busca homenaje a todas aquellas personas que trabajan en la industria del cine, sobre todo, detrás de la cámara.

Xulia Vicente (Cariño, A Coruña) cuenta con una larga trayectoria como ilustradora e historietista, con trabajos tan destacados a sus espaldas como Duerme Pueblo junto a junto a Núria Tamarit (Ediciones La Cúpula), o Ari, Cazador de dragones (Sallybooks) con guión de Manuel Gutiérrez, agradece poder haber participado en la creación del cartel de esta edición para el festival y determina la necesidad de que el arte sea transversal y complementario, como en este caso en el que la ilustración acompaña al cine y viceversa.

En la presentación también estuvo presente la dirección del OUFF con Óscar Doviso, a cargo de la dirección artística, Marcos Vázquez, por la parte técnica, y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor.

Todos ellos quisieron agradecer a Vicente su trabajo, destacando su trayectoria y las referencias a la ciudad de Ourense como son las propias garzas. El presidente de la Diputación, Menor, quiso además «desmitificar que los festivales o el cine son solo para las élites».

Expresó que el OUFF, al igual que cualquier otro evento cultural, no se trata solo de “ganar dinero” sino de facilitar el acceso a la cultura para todos los públicos, además de crear «talento pero también retenerlo».

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Por su parte, la autora, agradeció la oportunidad: «Es poco habitual tener encargos de este tipo. Tuve mucha libertad creativa y eso también me generó dudas sobre el camino a seguir», explicó Xulia, «pero para mí fue muy refrescante tener la oportunidad de vestir un evento de esta magnitud con mis dibujos».