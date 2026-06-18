Róber Bodegas y una actuación espacial de drones inauguran las fiestas

Decenas de ourensanos se acercaron a la zona del Pabellón dos Remedios y del Puente Romano en la noche de este miércoles para presenciar el comienzo de las fiestas de este 2026. Y es que allí, el humorista Róber Bodegas, más conocido por ser miembro de Pantomima Full y nato de Carballo (A Coruña), ofreció el pregón que inauguró la celebración que se prolongará hasta el próximo domingo 21. Aunque varias de las atracciones que ya se asientan en el parque Barbaña durarán unos días más.

Fue la orquesta Magma la encargada de empezar en torno a las 21.00 horas con su música a caldear el ambiente previo al pregón hasta las 22.30 horas que dio el comienzo del inicio oficial de las fiestas tras el show de Bodegas.

Además, este año el Concello de Ourense quiso volver a ofrecer un espectáculo de luces con drones debido al gran éxito obtenido el año pasado. Una propuesta cada vez más extendida en este tipo de eventos no solo en España, sino a lo largo del mundo, debido a la alternativa que ofrecen frente al impacto medioambiental de los fuegos artificiales y el horror que producen a los animales.

Así, la orquesta Magma volvió a retomar su labor de animar al público hasta bien entrada la 01.00 de la madrugada. El mercado mediaval, de nuevo situado bajo el puente Romano también permaneció abierto hasta esa hora.

Esta noche, se retomará la escena en los Remedios con el conocido grupo M-Clan a las 23.00 horas hasta la 01.00 horas.