Memoria histórica
Ourense honra a Martín March, exgobernador fusilado por el franquismo en 1936
Un acto de homenaje en la Subdelegación del Gobierno recuerda al último gobernador civil republicano de la ciudad, asesinado por el régimen
R. O.
La Subdelegación del Gobierno en Ourense rindió este jueves homenaje a Gonzalo Martín March, el último gobernador civil republicano de la provincia, cuando se cumplen 90 años de su fusilamiento por el régimen franquista. El acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que permanecerá instalada de forma permanente en la entrada del edificio, en recuerdo de su compromiso con el servicio público y la defensa de la libertad.
Durante el homenaje se reivindicó la importancia de preservar la memoria de las víctimas de la dictadura y de garantizar el conocimiento de la verdad histórica . Asimismo, se destacó la necesidad de reconocer y dignificar a quienes sufrieron la violencia política ejercida por el régimen. La ceremonia reunió a representantes institucionales del Ayuntamiento de Ourense, la Xunta de Galicia y la Diputación provincial, además de especialistas en memoria democrática y miembros de asociaciones memorialistas.
Biografía
Gonzalo Martín March era maestro de profesión, aunque fue director y profesor de una academia en Pontevedra, el «Instituto Kosmos», que se dedicaba a la preparatoria para el instituto local. Militó inicialmente en la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y posteriormente en Izquierda Republicana. También fue miembro de la logia masónica Solón, de Marín, enclave para el que fue escogido como alcalde en tiempos de la II República.
El 7 de junio de 1936 se hizo cargo del Gobierno Civil de Ourense, situado por aquellos años en el actual edificio de la Diputación Provincial de Ourense.
El 20 de julio fue detenido en su despacho, ordenándose posteriormente su puesta en libertad. Sin embargo, nada pudo evitar que le condenasen con la pena de muerte. Cabe señalar que Martín March, tan pronto como tuvo conocimiento del golpe de Estado, no quiso entregar las pocas armas con las que contaba a las organizaciones que las reclamaban para intentar frenarlo.
Fue fusilado el 17 de septiembre en el Campo de Aragón, negándose a recibir asistencia religiosa. Junto a él fueron también fusilados el alaricano Ramón Pérez Anglade, de 37 años, chófer, y Antonio Suárez Rodríguez, de Seixalbo, de 32 años de edad, acusados de tenencia de armas y explosivos.
- Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
- Muere un motorista en un choque con una furgoneta en la A-52 en Ribadavia
- Inundaciones, carreteras cortadas y desalojos tras una fortísima tormenta en la provincia de Ourense
- El viaje más dulce de Esther: de Ourense a los Andes para asesorar a apicultoras del Cusco peruano
- Jácome mete el turbo en el último año de mandato y trata de desbloquear el PXOM, anulado desde hace 15 años y licita la redacción del plan del casco histórico a un año de los comicios
- Primeros incendios forestales en Ourense: el fuego en Boborás avanza y ya sobrepasa las 20 hectáreas
- Dónde disfrutar el eclipse solar desde la ciudad de Ourense: los 10 balcones urbanos recomendados por Turismo
- Se gradúa en Ourense la primera promoción de Inteligencia Artificial de la UVigo: 'Cuando empezamos, la gente casi no conocía ChatGPT