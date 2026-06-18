Ourense honra a Martín March, exgobernador fusilado por el franquismo en 1936

La Subdelegación del Gobierno en Ourense rindió este jueves homenaje a Gonzalo Martín March, el último gobernador civil republicano de la provincia, cuando se cumplen 90 años de su fusilamiento por el régimen franquista. El acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa que permanecerá instalada de forma permanente en la entrada del edificio, en recuerdo de su compromiso con el servicio público y la defensa de la libertad.

La nueva placa que honra a Gonzalo Martín March. | FDV

Durante el homenaje se reivindicó la importancia de preservar la memoria de las víctimas de la dictadura y de garantizar el conocimiento de la verdad histórica . Asimismo, se destacó la necesidad de reconocer y dignificar a quienes sufrieron la violencia política ejercida por el régimen. La ceremonia reunió a representantes institucionales del Ayuntamiento de Ourense, la Xunta de Galicia y la Diputación provincial, además de especialistas en memoria democrática y miembros de asociaciones memorialistas.

Biografía

Gonzalo Martín March era maestro de profesión, aunque fue director y profesor de una academia en Pontevedra, el «Instituto Kosmos», que se dedicaba a la preparatoria para el instituto local. Militó inicialmente en la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y posteriormente en Izquierda Republicana. También fue miembro de la logia masónica Solón, de Marín, enclave para el que fue escogido como alcalde en tiempos de la II República.

El 7 de junio de 1936 se hizo cargo del Gobierno Civil de Ourense, situado por aquellos años en el actual edificio de la Diputación Provincial de Ourense.

El 20 de julio fue detenido en su despacho, ordenándose posteriormente su puesta en libertad. Sin embargo, nada pudo evitar que le condenasen con la pena de muerte. Cabe señalar que Martín March, tan pronto como tuvo conocimiento del golpe de Estado, no quiso entregar las pocas armas con las que contaba a las organizaciones que las reclamaban para intentar frenarlo.

Noticias relacionadas

Fue fusilado el 17 de septiembre en el Campo de Aragón, negándose a recibir asistencia religiosa. Junto a él fueron también fusilados el alaricano Ramón Pérez Anglade, de 37 años, chófer, y Antonio Suárez Rodríguez, de Seixalbo, de 32 años de edad, acusados de tenencia de armas y explosivos.