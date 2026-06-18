El juicio a los dos acusados del intento de atraco con pistola al juez decano de Ourense será en diciembre de 2026

A plena luz del día en una zona transitada de los Vinos, en el casco histórico de Ourense, el juez decano, Leonardo Álvarez, y una persona que lo acompañaba sufrieron un intento de atraco violento por parte de un asaltante, orquestado con su cómplice. El magistrado forcejeó con el ladrón tras negarse a darle el reloj. El asaltante portaba una pistola de aire comprimido para intimidar a las dos víctimas. «¡Dame el reloj o te mato!», exigió al juez tras colocarle el arma en las costillas, en primer lugar, y cerca de su frente, después de que Álvarez apartase al ladrón. Como el magistrado se negó, el asaltante apuntó a la mujer que iba con ella. «¡Dame el reloj o la mato a ella!», dijo el delincuente. Se abalanzó sobre la autoridad para intentar arrebatarle el objeto, que había comprado hace años por 220 euros. Ambos forcejearon hasta que, al ver frustrado su plan, el acusado se marchó a la carrera y se subió en una moto en la que el otro implicado lo estaba esperando, para escapar del lugar. El juez sufrió arañazos en el pecho, el abdomen y un dedo. Este jueves se celebró la audiencia preliminar y no hubo posibilidad de acuerdo de conformidad. Los ladrones van a juicio, definitivamente, por esta tentativa de robo con intimidación, cometido el 29 de enero de 2024, sobre las 15.20 horas.

La vista oral tendrá lugar el 1 de diciembre de este año ante la magistrada de la plaza 2 de la Sección de lo Penal de Ourense. En la audiencia compareció en persona uno de los encausados, mientras que el otro sospechoso asistió por videoconferencia. Las dos defensas, que no plantearon en este momento procesal ninguna posible negociación para un acuerdo, han impugnado como pruebas el auto de intervención telefónica, las cámaras de videovigilancia y las actas de vigilancia policial previa a las detenciones. La juzgadora aceptó las pruebas propuestas por ambas acusaciones, aunque acotó el número de policías propuestos para declarar. Los dos encausados no llegaron a ingresar en prisión provisional por estos hechos. Siguen en la calle.

Fotogramas de un vídeo en el que se ve cómo el atracador aborda a las víctimas (izquierda) y encañona al juez (derecha). | FdVAbajo, el juez, con el reloj que llevaba cuando intentaron atracarlo. / FdV

La acusación particular cree que existe agravante de alevosía. Las víctimas están convencidos de que los escogieron como objetivo días antes, cuando comieron en un restaurante en el que trabajaba uno de los sospechosos. Los perjudicados consideran que existió un plan preconcebido que se completó, el día de los hechos, con un seguimiento y una vigilancia durante dos horas, así como con una espera hasta el momento de actuar y perpetrar el asalto, cuando el magistrado y su acompañante caninaban por la zona ourensana de los Vinos tras volver de comer. La abogada del juez solicita 3 años y 6 meses de prisión por el robo así como 3 años por amenazas. Subraya que el arma empleada funcionaba perfectamente para disparar proyectiles, aunque fuese de aire comprimido. Parecía una pistola real y constituye un instrumento peligroso. La letrada parte reclama el pago de una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones, así como otra multa de la misma cantidad por un delito leve de daños.

En cambio, la Fiscalía pide 20 meses de prisión para los dos encausados, dos hombres colombianos, para los que solicita la sustitución de la pena de cárcel por la expulsión de España durante 10 años. Acusa a uno de los sospechosos de un delito leve por las lesiones sufridas por el juez. El ministerio público propone 300 euros de multa por esa infracción.

Presuntamente, uno de los encausados, K., le entregó al otro implicado, D., unos guantes de nieve y una pistola de aire comprimido. Quedó en que lo avisaría por teléfono. Además, los dos encausados acordaron que K. estaría esperando a D. en una motocicleta, propiedad de su abuela, para huir tras el asalto. Cuando el juez y su acompañante transitaban por la Rúa dos Fornos hacia la Praza do Ferro, el encausado D. abordó presuntamente por detrás al juez decano y le colocó en el costado izquierdo la pistola de aire comprimido. Tenía una «apariencia de arma de fuego en perfecto estado de funcionamiento», subraya la Fiscalía.

Tras las amenazas de muerte al magistrado y a la otra víctima por parte de D., se produjo el forcejeo del juez con este sospechoso y la huida de ambos implicados en la moto, sin botín alguno. Uno de los acusados guardó la pistola de aire comprimido en la vivienda de una amiga. Después fue abandonada en un contenedor, donde la recuperó la Policía. Dentro de seis meses, se sentarán en el banquillo para responder en el juicio por este suceso.