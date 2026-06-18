Crimen machista tras medio siglo de matrimonio: la Fiscalía pide 20 años de cárcel para el acusado de asesinar a su esposa en O Bolo

Josefa F. G. tenía 76 años y llevaba 50 años casada con su marido Manuel V. R., también septuagenario. El domingo 6 de abril de 2025 el hombre asesinó presuntamente a su esposa en su domicilio de As Ermidas. El matrimonio residía desde febrero de 2020 en esta aldea del municipio ourensano de O Bolo, de la que ella era originaria y a la que había regresado tras jubilarse en Madrid después de una vida de trabajo en Francia. El último crimen machista registrado en la provincia —y el primero de Galicia en 2025— será juzgado por un tribunal del jurado. La Fiscalía de Ourense ha presentado su escrito de acusación. Solicita 20 años de cárcel por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco y la atenuante de consumo de alcohol. El encausado sigue en prisión provisional.

El crimen machista se desencadenó tras una discusión, después de que la víctima regresase a casa tras estar en el domicilio de su hermana. La mujer había escondido al acusado las llaves del vehículo, para impedir que lo utilizase, porque tenía antecedentes policiales por conducir bebido. El próximo mes se celebra una audiencia preliminar en la Sección Penal (plaza 1) de Ourense en un procedimiento en el que Manuel V. R. está acusado de circular bajo los efectos del alcohol y sufrir un siniestro de tráfico, ocho meses antes del crimen.

El 6 de abril de 2025, sobre las 17:30 horas, el acusado empezó a discutir con la víctima. Se encontraban en el pasillo de la casa, entre el salón y la cocina. Presuntamente, el agresor cogió un cuchillo de un cajón de la cocina, de unos 15 centímetros de hoja, empujó a la mujer y, «cuando se encontraba en el suelo, totalmente indefensa y de forma sorpresiva» —son términos de la Fiscalía en su escrito— el varón clavó el arma blanca en el pecho de la víctima y las graves lesiones infligidas provocaron la muerte de la señora.

El ministerio público reprocha que el encausado cometió este crimen «aprovechando la intimidad del domicilio y su superioridad física». El agresor llamó al 112 para pedir una ambulancia: dijo que acababa de apuñalar a su mujer y que estaba muy mal. La víctima perdió la vida. Tenía tres hermanas y un hijo mayor de edad, familiares con los que mantenía una relación estrecha.

El ministerio público aplica una circunstancia atenuante de consumo de alcohol, una adicción que era conocida en su entorno sociofamiliar. Manuel V. R. «era bebedor habitual desde hacía años y ese día había ingerido bebidas alcohólicas que afectaban ligeramente a sus facultades cognoscitiva y volitiva», expresa el ministerio público en su escrito.

La acusación pública solicita 20 años de prisión y libertad vigilada durante 5 años. La Fiscalía pide que el presunto asesino sea condenado a indemnizar al hijo de la fallecida con 100.000 euros, y con 50.000 euros a las tres hermanas. Manuel V. R. permanece en prisión provisional desde abril de 2025, tras su detención por estos hechos. La fase de instrucción, tramitada por el Tribunal de Instancia de Trives, ya ha finalizado. La Fiscalía solicita la apertura de juicio, para que la causa sea elevada a la Audiencia Provincial de Ourense, de cara a un juicio con jurado popular.

No constaban denuncias previas y la víctima no estaba registrada en el sistema VioGén de protección a mujeres en situación de riesgo por violencia de género. Tras el suceso, un sobrino de la mujer hizo un llamamiento social para advertir de que «cuando una persona es alcohólica y va a los bares, por favor, no le rían las gracias ni se hagan comentarios como ‘cuando llegues a casa a ver la mujer...’, porque todo influye para que acaben pasando estas cosas».

Vista del pueblo de As Ermidas, en O Bolo. / BRAIS LORENZO

Delito vial en agosto de 2024 por ir borracho y saltarse un stop

A mediados de julio, la Sección Penal de Ourense (plaza 1) celebrará la audiencia preliminar por un delito contra la seguridad vial del que también está acusado Manuel V. R. En agosto de 2024, ocho meses antes del crimen machista, el septuagenario causó un accidente de tráfico en O Bolo y arrojó una elevada tasa de alcoholemia: 0,89 mg/l en aire, más del triple del nivel máximo permitido.

Sobre las 16.50 horas del 1 de agosto de 2024, conducía por una vía perpendicular al kilómetro 36,3 de la carretera OU-533, a su paso por O Bolo. Había tomado alcohol. Al alcanzar la intersección entre ambas vías, en el cruce de las Ermidas, y pese a existir una señal de stop, se incorporó a la OU-533, «sin asegurarse previamente de que podía hacerlo con seguridad y sin percatarse de que simultáneamente» un camión circulaba por dicha vía, relata la Fiscalía en el escrito de este caso. El vehículo pesado tuvo que efectuar una maniobra de evasión, que desencadenó un siniestro de la cabeza tractora y el remolque.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico acudieron al lugar del suceso. Sometieron a Manuel V. R. a las pruebas de alcoholemia: transcurrida más de una hora desde el momento del siniestro, el acusado dio 0,93 mg/l. La segunda prueba y definitiva reflejó 0,89 mg/l. Además, los agentes hicieron constar en el atestado los síntomas de ingesta alcohólica que observaron en el encausado.

En el escrito provisional de acusación, la Fiscalía pide 60 días de trabajos comunitarios —o una multa, si el acusado no los acepta—, así como la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante dos años y medio, lo que implicaría la pérdida de vigencia del permiso.