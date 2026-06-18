El Concello encargará a una firma privada la redacción del nuevo plan del casco histórico de Ourense por 670.000 euros, tras años en el cajón

El Concello de Ourense acaba de sacar a licitación este miércoles el PEPOU, el Plan Especial del Sitio de Interés Histórico de las Fuentes Termales de As Burgas y del Conjunto de Interés Histórico de la Ciudad de Ourense, por un presupuesto de 670.000 euros. Se desecha así, según la oposición, el proyecto que habían elaborado los técnicos de la ahora casi desmantelada Oficina Municipal del PEPOU.

El precio también parece haber subido, pues hace ahora un año el Gobierno local había manifestado su intención de licitar la redacción de este plan por un presupuesto de 400.000 euros. Nada se hizo hasta ahora y ayer salía publicado en la página de licitaciones del Concello un concurso que, una vez adjudicado, da un plazo de 18 meses a la firma concesionaria para que presente su propuesta.

Este PEPOU, uno de los proyectos urbanísticos —junto con el PXOM de la ciudad— más demandados y urgentes, tratará de crear un marco técnico y urbanístico de recuperación del casco histórico de Ourense y de sus fuentes termales. Este plan suplirá al PERI (Plan Especial de Reforma Interior del Casco Histórico), el cual está totalmente obsoleto y ha demostrado un total fracaso para restaurar la joya de la corona de la ciudad: el casco histórico donde empezó todo. En la última comisión de seguimiento del plan, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome había señalado que, aun cuando sea una firma privada la que diseñe el plan del casco histórico, «las directrices y el control de la redacción de este instrumento de planeamiento les corresponderán a los técnicos municipales asignados al área», puntualiza el Concello.

De hecho, ante las críticas de la oposición por hacer esta onerosa inversión (que es ahora de 670.000 euros) para encargar un plan ya redactado por los técnicos que conocen la ciudad, el Gobierno local señaló entonces que esto se debe «a su complejidad y a los recursos limitados, humanos y técnicos, de la administración local, lo que haría inviable la redacción y aprobación del plan en los plazos establecidos en la ley».

Los estudios y censos elaborados para la justificación de estos planes especiales revelan una realidad muy compleja para el Casco Vello de Ourense. En septiembre de este año se cumplirán 30 años de la aprobación de este Plan de Reforma Interior de la zona histórica que, a día de hoy, tiene un 60% de viviendas en un estado deficiente, muy deterioradas o directamente en ruinas.

De las casi 20 hectáreas que abarca, destacan, según los estudios previos para la declaración de Área Rexurbe, ese 10% de inmuebles en estado de ruina total. Además, de las 18 unidades de ejecución previstas inicialmente cuando se aprobó el PERI en 1996, apenas 8 llegaron a ejecutarse.

El estudio incorpora un 89% de bajos comerciales cerrados o sin actividad. Además, el casco histórico concentra solo el 8,8% de la población de la ciudad, con una clara falta de relevo generacional y de residentes jóvenes debido a la parálisis en las ayudas a la rehabilitación integral.´

Rexurbe, la esperanza

El Concello tiene un plazo que remata en diciembre del próximo año para presentar un PEPOU, o perderá la tutela. La Xunta echó una mano el pasado año al aprobar la declaración de parte del casco histórico como Área Rexurbe. El ámbito de dicha área consta de una área con 3.881 habitantes (lo que representa el citado 8,8% del total del municipio), 1.065 edificios (que suman 3.121 viviendas) y 960 locales comerciales.

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Las áreas Rexurbe son zonas de intervención en el medio urbano que, por sus características especiales, requieren una mayor implicación de la Administración autonómica y local para revitalizar su ámbito. El objetivo es mantener y mejorar las dinámicas y los servicios del conjunto histórico como espacio central, contribuyendo a dinamizar la zona y mitigar el despoblamiento. Asimismo, se busca fomentar la mejora de la habitabilidad de las viviendas y las condiciones de vida de los residentes, y atraer nuevos vecinos. n