Un coche provoca un incendio en un garaje de Alexandre Bóveda
El suceso producido en la tarde de este jueves se saldó sin heridos y pudo volver a la normalidad gracias a la rápida intervención del cuerpo de bomberos
En la tarde de este jueves, en torno a las 17.30 horas, una columna en la calle Alexandre Bóveda, en las inmediaciones del parque Barbaña en la ciudad de Ourense, de denso humo negro subía sin cesar por la fachada del número 13 debido a un incendio en el garaje del edificio. Así, hasta la zona afectada se desplazaron dos camiones de bomberos BUP-17 (tipo Autobomba Urbana Pesada), al que más tarde se sumó otro BUL-16, más ligero, a los que se sumaron un coche de la policía nacional y otro de la municipal, quienes encontraron el foco del fuego en el garaje del número 13, por lo que descartaron evacuar el edificio.
Tras una rápida intervención de los profesionales, quienes entraron al garaje preparados con máscaras y bombonas de oxígeno, consiguieron apagar y controlar el incidente que comenzó a causa de un antiguo Volvo de uno de los residentes. Este vecino de Alexandre Bóveda explicó a los bomberos y policía, en su afán por ayudar a resolver la situación, que el coche ya tenía un tiempo considerable y que seguramente se debía al cambio del aparato del aire acondicionado que había tratado de llevar a cabo momentos antes.
Debido a la densidad del humo, el cuerpo de policía además de acordonar la zona para evitar problemas salubles, aconsejó a los vecinos que se retirasen dentro de sus casas con las ventanas cerradas. Por su parte, los bomberos explicaron que "la dificultad vino dada debido a la estructura del garaje, ya que se trata de un sótano y eso fomenta aún más los gases calientes" y por tanto, la maniobra para poder retirar del interior el humo tóxico ya que el coche era de gasolina.
Por suerte, el incidente quedó solo en un susto que se saldó sin ningún herido, puesto que hasta algunos vecinos consiguieron retirar sus coches a tiempo, evitando que el incendio fuera a más.
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