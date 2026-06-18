Un accidente doméstico obliga a suspender el concierto de Miguel Ríos este viernes en las fiestas de Ourense  

Un accidente doméstico sufrido en las últimas horas por el cantante Miguel Ríos, que le ha provocado un traumatismo craneal leve, del que afortunadamente se recupera favorablemente en su domicilio, ha obligado a suspender el concierto que tenía previsto este viernes 19 en el Pabellón de Deportes de Ourense, dentro del programa de fiestas mayores de la ciudad.

Según confirmaron fuentes de la oficina de management del cantante en declaraciones a FARO «ha sido un accidente doméstico leve. Se está recuperando bien y solo hay que dejarlo reposar».

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, adelantó que el Concello está buscando un una concierto alternativo que anunciará en las próximas horas, para tratar de suplir el que tenía previsto ofrecer este viernes el cantante granadino con su gira «El último vals», que definió como «una celebración» de sus más de 60 años de carrera del que ha sido considerado como uno de los pioneros del rock en España.

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En el comunicado enviado por la oficina del cantante, mostraron su pesar por «las molestias» que este imprevisto pueda ocasionar y señalan que «en los próximos días informaremos a través de los canales oficiales sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas».