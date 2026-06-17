Universidad
La Universidad de Vigo continúa fortaleciendo las pymes con el proyecto Astral
El proyecto europeo, formado por cuatro países incluído España, plantea ahora las herramientas para más estrategias sostenibles
FdV
El pasado enero de 2025 arrancó el proyecto europeo Astral (Anticipating Strategic Long-Term Challenges), una ambiciosa iniciativa internacional que reúne a nueve socios de cuatro países, entre ellos la Universidad de Vigo, y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros financiado por el programa Erasmus+. Con él se busca capacitar a las pymes, startups y profesionales del sector tecnológico y universitario para identificar megatendencias y traducirlas en estrategias sostenibles y ejecutables, con un horizonte de diez o veinte años, así, sus integrantes afrontan ahora la transformación del conocimiento adquirido a lo largo de estos meses en herramientas prácticas y aplicables.
El proyecto, que finalizará en diciembre de 2027, reúne a entidades de Alemania, Dinamarca, Francia y España, entre ellas tres universidades, tres asociaciones empresariales que también actúan como proveedoras de formación profesional continua, y tres pymes de los sectores tecnológicos. La participación de la Universidad de Vigo se materializa en un equipo formado por personal docente e investigador del campus de Ourense, concretamente de la Facultad de Educación y Trabajo Social (Maribel Doval, Manola Raposo, Javier Blanco y Jesús Deibe Fernández Simo), de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (Fernando Veiga), de la Facultad de Ciencias (Juan Carlos Mejuto, Antonio Cid Sanmamed y Maruxa Álvarez) y de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Jesús Vázquez). Este equipo de la UVigo está coordinado por Maribel Doval, del grupo HC1 y profesora de la Facultad de Educación y Trabajo Social.
Según Doval, en la última reunión de socios celebrada hace unas semanas en Copenhague (Dinamarca) sirvió para «reunir a varias universidades , centros de investigación, entidades empresariales y organizaciones especializadas en prospectiva estratégica para avanzar en el desarrollo de herramientas que permitan a las pequeñas y medianas empresas europeas anticipar los grandes desafíos del futuro y transformarlos en oportunidades de innovación sostenible».
Señala, además, que la participación de la institución gallega en este encuentro «refuerza su compromiso con la investigación aplicada, la innovación educativa y la transferencia de conocimiento orientadas a fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas ante escenarios de cambio cada vez más complejos e inciertos».
Desde una perspectiva ecosocial y alineándose con los principios de la Agenda 2030, Astral, comentan desde su organización, «apuesta por preparar a las organizaciones para afrontar desafíos relacionados con las transiciones ecológica y digital, el cambio climático, la evolución demográfica o las transformaciones tecnológicas, contribuyendo al desarrollo de empresas más resilientes, responsables y comprometidas con su entorno». Para ello, alegan que su consorcio está desarrollando «un ecosistema de Long-Term Future Foresighting (LTFF) que integra educación superior, formación profesional, investigación, empresas y responsables políticos».
Para Doval la participación de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo en Astral, se enmarca en su «apuesta por la cooperación científica internacional y por el desarrollo de metodologías innovadoras que contribuyan a afrontar los grandes desafíos del futuro».
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