La Universidad de Vigo continúa fortaleciendo las pymes con el proyecto Astral

El pasado enero de 2025 arrancó el proyecto europeo Astral (Anticipating Strategic Long-Term Challenges), una ambiciosa iniciativa internacional que reúne a nueve socios de cuatro países, entre ellos la Universidad de Vigo, y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros financiado por el programa Erasmus+. Con él se busca capacitar a las pymes, startups y profesionales del sector tecnológico y universitario para identificar megatendencias y traducirlas en estrategias sostenibles y ejecutables, con un horizonte de diez o veinte años, así, sus integrantes afrontan ahora la transformación del conocimiento adquirido a lo largo de estos meses en herramientas prácticas y aplicables.

El proyecto, que finalizará en diciembre de 2027, reúne a entidades de Alemania, Dinamarca, Francia y España, entre ellas tres universidades, tres asociaciones empresariales que también actúan como proveedoras de formación profesional continua, y tres pymes de los sectores tecnológicos. La participación de la Universidad de Vigo se materializa en un equipo formado por personal docente e investigador del campus de Ourense, concretamente de la Facultad de Educación y Trabajo Social (Maribel Doval, Manola Raposo, Javier Blanco y Jesús Deibe Fernández Simo), de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (Fernando Veiga), de la Facultad de Ciencias (Juan Carlos Mejuto, Antonio Cid Sanmamed y Maruxa Álvarez) y de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo (Jesús Vázquez). Este equipo de la UVigo está coordinado por Maribel Doval, del grupo HC1 y profesora de la Facultad de Educación y Trabajo Social.

Según Doval, en la última reunión de socios celebrada hace unas semanas en Copenhague (Dinamarca) sirvió para «reunir a varias universidades , centros de investigación, entidades empresariales y organizaciones especializadas en prospectiva estratégica para avanzar en el desarrollo de herramientas que permitan a las pequeñas y medianas empresas europeas anticipar los grandes desafíos del futuro y transformarlos en oportunidades de innovación sostenible».

Señala, además, que la participación de la institución gallega en este encuentro «refuerza su compromiso con la investigación aplicada, la innovación educativa y la transferencia de conocimiento orientadas a fortalecer la capacidad de adaptación de las empresas ante escenarios de cambio cada vez más complejos e inciertos».

Desde una perspectiva ecosocial y alineándose con los principios de la Agenda 2030, Astral, comentan desde su organización, «apuesta por preparar a las organizaciones para afrontar desafíos relacionados con las transiciones ecológica y digital, el cambio climático, la evolución demográfica o las transformaciones tecnológicas, contribuyendo al desarrollo de empresas más resilientes, responsables y comprometidas con su entorno». Para ello, alegan que su consorcio está desarrollando «un ecosistema de Long-Term Future Foresighting (LTFF) que integra educación superior, formación profesional, investigación, empresas y responsables políticos».

Para Doval la participación de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vigo en Astral, se enmarca en su «apuesta por la cooperación científica internacional y por el desarrollo de metodologías innovadoras que contribuyan a afrontar los grandes desafíos del futuro».