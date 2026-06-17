 T-BEO, el local del cómic y los zumos con superpoderes del açaí, vuela este verano a la Plaza Mayor de Ourense

El cómic, la nostalgia de las viñetas en papel de personajes icónicos como el Capitán Trueno, Súper López o el siempre hambriento Carpanta, y los superpoderes nutricionales de la selva amazónica —de donde les llega ese oro morado que es el açaí, un fruto que muchos consideran milagroso por sus propiedades para la salud— son algunas de las claves del local T-BEO (escrito tal cual). Este concepto ha revolucionado la oferta hostelera local desde su ubicación original en las Galerías Sol, situadas en la calle Santo Domingo, y prepara ya su gran desembarco en la Plaza Mayor como la única açaitería de la zona, es decir, un local especializado en este fruto exótico. Los fundadores y alma máter de este singular negocio, la brasileña Mariza Donizette y Santiago del Carmen, anuncian que están ultimando la apertura de su segundo establecimiento para mediados de julio. Un proyecto «espectacular que mezcla esta estética del cómic con una oferta que no hay en Ourense ni casi en Galicia», afirman en relación con sus zumos y helados basados en este fruto de la Amazonia. El nuevo establecimiento se ubicará en un local muy próximo a la oficina de Registro del Concello y será, por tanto, el sexto negocio con oferta hostelera en la Plaza Mayor, un espacio que ratifica así su conversión en los últimos años en un punto neurálgico de ocio. Mantendrá la esencia que los ha hecho populares, pero multiplicando por cinco sus dimensions, convirtiéndose en uno de los locales más amplios, llamativos y ambiciosos del principal foro de ocio y turismo de la zona monumental.

Del Amazonas a Ourense

La propuesta de T-BEO destaca por una combinación inusual entre el diseño conceptual, el arte gráfico y una gastronomía saludable y exótica. Este concepto está capitaneado de forma indiscutible por el açaí, una fruta nativa del Amazonas considerada un superalimento por sus excepcionales propiedades. Mariza Donizette, originaria de Paraná, en el sur de Brasil, y afincada en la península desde hace diecinueve años, explica con orgullo la exclusividad de su oferta: «No hay otra parte del mundo donde nazca el açaí, solo en el Amazonas». Esta fruta posee una logística compleja, ya que «solo viene desde Brasil» mediante encargos específicos para garantizar su pureza en el norte de España, donde ellos se han consolidado como una propuesta pionera: «Somos la única açaíquería de Ourense».

Mariza preparando uno de los productos que ofrecen el llamado «fruto mágico», el açaí. / Brevebretema

El producto estrella se sirve triturado y congelado, manteniendo las propiedades intactas de la fruta recolectada en la selva, sin bases lácteas, azúcares añadidos ni aditivos industriales. «Es solo la fruta tal cual, triturada y congelada», detalla la hostelera, aclarando que, aunque se presenta con una textura idéntica a la de un helado cremoso, es una alternativa cien por cien natural. «La frase que lleva el nombre del bar es: açaí, una forma diferente de comer fruta», apunta Mariza, señalando que la base del plato siempre es este fruto amazónico. Se prepara al momento y se combina al gusto de cada cliente con toppings y coberturas de frutas frescas como fresas, plátanos, arándanos o uvas. «Si comes otras frutas, sumas muchas más propiedades», añade. El consumo diario de este superalimento reporta importantes beneficios para la salud debido a su altísima concentración de nutrientes. «La mayor parte son antioxidantes. Es considerada una fruta que es un superalimento», detalla la copropietaria, quien enumera sus efectos positivos sobre la circulación sanguínea, el corazón y las defensas del organismo. «Aporta muchísima energía para el sistema inmunitario. Incluso los deportistas lo toman post-treino y antes del treino también», explica sobre su popularidad en el ámbito del rendimiento físico. Además, destaca su utilidad frente a dolencias comunes del bienestar contemporáneo: «Te aumenta muchísimo las defensas. Si tú lo tomas todos los días, va a llegar un momento en que las enfermedades te bajan completamente. Esto también te ayuda a bajar el colesterol».

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Tradición brasileña y diseño artístico

La oferta salada y de repostería del establecimiento también lleva el sello artesanal de Mariza, quien elabora personalmente en el obrador especialidades brasileñas muy arraigadas como el tradicional pan de queso, las coxinhas de pollo y los risoles (una variedad de empanadilla cuya masa casera se elabora a base de «patata y harina, las dos»). Para abarcar a un público más amplio y variado, la carta dulce incluye una vistosa línea de hasta dieciocho sabores diferentes de cookies rellenas horneadas por ella misma, quien asume con naturalidad el peso creativo de la cocina: «Sí, yo soy la artista». Por su parte, el codirector del negocio, Santiago del Carmen, aporta al proyecto una dilatada trayectoria en el mundo de la producción artística, el atrezo y el diseño de grandes escenarios. Durante cinco años, Santiago trabajó en Las Palmas de Gran Canaria para el Museo Castillo de Mata, encargándose de la compleja infraestructura de eventos culturales de primer nivel. Al planificar el negocio, la idea de rescatar las viejas lecturas de la infancia les pareció una apuesta entrañable y diferenciadora que, además, invita a los niños a otra forma de disfrutar el ocio más allá de la tecnología. Ahora, uniendo el sabor, la salud y el color de los personajes del cómic en «el local más grande de la Plaza Mayor», aspiran a consolidar una oferta «única en su género en Galicia».