Inundaciones, carreteras cortadas y desalojos tras una fortísima tormenta en la provincia de Ourense

La alerta naranja activada para la tarde del miércoles en la provincia de Ourense, superó todas las previsiones, y las intensas precipitaciones con hasta 31 litros acumulados por metro cuadrado, sumado a las rachas de viento, granizo y tormenta eléctrica dejaron un paisaje desolador con casa inundadas, desalojos, y vías cortadas que afectaron de forma especial a Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras. No hubo daños humanos pera la afectación a carreteras, puentes, automóviles fue devastadora así como a postes del tendido eléctrico.

Las fuertes precipitaciones, obligaron a cortar la OU 533 a las 19.49 horas de este miércoles, en el punto kilométrico 9,800 término de Pradocabalos, por desbordamiento del río. A última hora quedó abierto finalmente un solo carril y el tráfico fue regulado con semáforos, móviles. Quedó seriamente dañada la estructura de un pequeño puente.

El alcalde de Viana do Bolo, Germán García-Avila señaló que los fuertes daños registrados en la comarca se producían como consecuencia de poco más de media hora de lluvia pero especialmente intensas, «y al haber tantos restos de los incendios madera y maleza, se produjo ese gran arrastre de árboles y restos de leña quemada, arrastrando todo esto hasta la carretera» indicó que quedó intransitable y con zonas de derribo.

Lluvias torrenciales en Ourense provocan cortes de tráfico y anegan viviendas / FDV

El alcalde relató también los momentos de tensión que se vivieron en varias viviendas afectadas por las inundaciones y desbordamientos, y en Pradocabalos, una de las casas quedó rodeada a causa del arrastre por la tromba de agua y maleza, lo que obligó a los efectivos de emergencia a actuar con rapidez para desalojar a sus ocupantes.

Vilamartín de Valdeorras

Otra fuerte tromba de agua, maleza y piedras, obligó a cortar también en la tarde del miércoles la Nacional 120 en la zona de Arcos, en Vilamartín de Valdeorras, debido al desbordamiento de un arroyo y se produjeron también fuertes trombas y arrastres con desbordamiento del río Leira.

Según fuentes del GES Gudiña la tormenta de agua y granizo con alta incidencia eléctrica, afectó a la zona de O Cañizo, con árboles caídos y postes afectados de telefonía. También al entorno de O Testeiro, un núcleo muy afectado tras la oleada de incendios del pasado año, por lo que la tormenta, agravó los daños este miércoles al arrastrar el agua toneladas de madera quemada y maleza que colapsaron vías de paso, calles y dañaron viviendas y automóviles.

Lluvias torrenciales en Ourense provocan cortes de tráfico y anegan viviendas / FDV

En A Bouza y Pixeiros también en Viana do Bolo, se produjeron daños en viviendas y construcciones a causa de los arrastres de madera y piedras y de los desbordamientos.

La jornada alcanzó máximas de 31 litros de agua por metro cuadrado en la provincia, y también horas antes de la fuerte tromba, se alcanzaba la máxima de Galicia en Leiro, Ourense, con picos de 35,7 grados a las 17.40 horas y fuertes vientos en la Serra do Eixe, en el municipio ourensano de A Veiga que fueron otros de los coadyuvantes del gran número de árboles caídos.

Javier Fraiz / Edgar Melchor

Lluvias torrenciales en Ourense provocan cortes de tráfico y anegan viviendas / FDV

La comarca de Verín tuvo también una jornada especialmente difícil a partir de las 18.00 horas, momento en el que comenzó la tormenta de agua y eléctrica, que dejaron decenas de árboles caídos, en especial en las calles del casco urbano.

Según fuentes de los servicios de emergencia, se produjeron decenas de desprendimientos y caída de árboles que en muchos casos se precipitaron sobre la calzada y sobre vehículos estacionados, pero no hubo que registrar daños personales. Las calles Deputación, Espido o Irmáns Moreno fueron alguna de las afectadas.