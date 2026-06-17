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Detenido en Ourense por agredir con un arma blanca a su expareja

La víctima, de 23 años, fue trasladada al CHUO con cortes en los brazos, una fractura en la muñeca y un golpe en la cabeza

Los hijos de la joven y el detenido presenciaron el ataque

Vista de la Rúa Monte Seixo, en el barrio de San Francisco, donde ocurrió la agresión machista.

Vista de la Rúa Monte Seixo, en el barrio de San Francisco, donde ocurrió la agresión machista. / J. F.

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R. O.

Un hombre fue detenido en la mañana de este miércoles en Ourense como presunto autor de un delito de violencia de género al agredir con un arma blanca a su expareja.

La víctima, una joven de 23 años, presentaba cortes en los brazos, una fractura en la muñeca y un golpe en la cabeza, lesiones por las que trasladada al CHUO. Afortunadamente, su vida no corre peligro.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 8 horas en el domilicio de la mujer, en la Rúa Monte Seixo, en el barrio de San Francisco. En la vivienda conviven la víctima y los hijos de ambos, que fueron testigos de la agresión.

Según confirma el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, no constaban denuncias previas por violencia de género ni la joven se hallaba dentro del sistema Viogén. Los hijos, que no sufrieron ningún tipo de daño, se encuentran con un familiar.

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La unidad especializada en estos casos, la de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), investiga lo ocurrido como un supuesto caso de violencia de género.

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