Defensa premia la labor del Ejército en los incendios de 2025 en la provincia y rescata del olvido el nombre de los ourensanos que murieron en la Guerra de Cuba

La Subdelegación de Defensa en Ourense vivió ayer una emocionante jornada de agradecimientos y entrega de condecoraciones y premios, con motivo de su acto institucional anual, de su presencia en Ourense que data, con esa misma denominación, del año 2000.

El acto, que contó con el subdelegado de Defensa en Ourense, el coronel Jesús Antonio Peñas Preckler como anfitrión y la presencia de las principales autoridades civiles, policiales y religiosas, estuvo presidido por el Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada, Jesús Ángel Paz Pena, delegado de Defensa en Galicia.

Comenzó con el solemne izado de la bandera nacional que dio comienzo a un programa repleto de calado histórico, amenizado por los acordes en directo de la prestigiosa Banda de Guerra de la Brigada «Galicia» VII (BRILAT).

Gratitud eterna ante el fuego

Uno de los momentos significativos de la jornada fue el caluroso reconocimiento otorgado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), concretamente a su Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V). La institución militar ensalzó la labor desempeñada por este cuerpo en la extinción de los devastadores incendios forestales que azotaron la provincia en agosto del verano de 2025.

El capitán de la UME, Omar Queipo Martínez, fue el encargado de recibir la distinción en representación de los centenares de militares que arriesgaron sus vidas protegiendo el patrimonio natural gallego.

Hubo también el homenaje a los caídos, que este año adquirió una dimensión estrictamente ourensana. En un acto de justicia histórica, se hizo entrega a las administraciones locales de los certificados oficiales de los soldados de la provincia fallecidos en la Guerra de Cuba (1898). En realidad, según el subdelegado de Defensa, fueron más de 1.600 los vecinos de la provincia, algunos muy jóvenes, que murieron en esa contienda, algunos en condiciones de miseria y enfermedad.

Ayer se entregó al representante de la Diputación Provincial de Ourense, Luis Rosendo Luis Fernández, un dossier que registra exhaustivamente con el nombre de un soldado por cada uno de los 92 concellos de la provincia, detallando nombres y batallones. Un acto de restitución de su papel y que pone nombre a aquellos jóvenes. De igual modo, el teniente de alcalde de la ciudad, Aníbal Pereira, recogió el listado pormenorizado de los militares naturales de la capital que perdieron la vida en el conflicto ultramarino.

Premio Cachamuiña

El compromiso de las nuevas generaciones con los valores de las Fuerzas Armadas también tuvo un protagonismo. El «Premio Cachamuiña 2026», un galardón instaurado el pasado año para distinguir a las entidades que colaboran de forma excepcional con Defensa, recayó en su segunda edición en el Colegio Manuel Sueiro, ovacionado por su constante implicación y activa participación a lo largo de los años en los certámenes promovidos por el Ejército.

Por último, el talento literario juvenil brilló con nombre propio en la 13ª edición del Concurso Escolar «Carta a un militar español», cuya temática conmemoraba el centenario de las grandes gestas aéreas bajo el lema “Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes”. El ganador provincial fue Samuel Alejandro Gómez Zambrano, alumno de 4º de la ESO del Padre Feijóo Zorelle.

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Tras recibir su galardón, el propio estudiante procedió a la lectura pública de la misiva ganadora, que mostró un alto grado de madurez narrativa en una redacción en la que ensalzó el valor de aquellos aviadores históricos que, al igual que los militares de hoy, «cruzan horizontes al servicio de la sociedad».