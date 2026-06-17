Arqueólogos rastrean el pasado medieval e industrial de Casaio

Una nueva fase de excavaciones arqueológicas en Casaio, en el Concello de Carballeda de Valdeorras, se iniciará el día 22 hasta el 10 de julio. «Este año queríamos enfocarnos en tres de los yacimientos más relevantes que existen en Casaio y que nos dan una visión de los últimos mil quinientos años en el territorio. Particularmente interesante es el sitio de Penedo Xudío, que estamos empezando a conocer y que podría corresponder a una ceca de época visigoda», dice Carlos Tejerizo, coordinador de la Asociación Científica Sputnik Labrego y director de las intervenciones. Asimismo, se contará con una docena de estudiantes de cuatro universidades distintas.

Esta nuevaintervención se dirigirá a tres entornos diferentes del pasado de la parroquia: la aldea romana y medieval de Penedo Xudío, la ermita antigua de San Xil, y la mina de volframio de Valborraz. Un conjunto de sitios que profundizarán en la historia medieval e industrial del territorio. Apunta Tejerizo que «desde que comenzamos los trabajos en Casaio en 2017, no hemos dejado de descubrir nuevos yacimientos y obtener nuevos datos sobre el asombroso pasado del lugar». Durante estas excavaciones una docena de estudiantes de las universidades de Minho, Santiago de Compostela, Salamanca y Valladolid, realizarán sus prácticas de formación en la aldea de Carballeda de Valdeorras.

Noticias relacionadas

Según Celtia Rodríguez, codirectora de las excavaciones, es «un modelo que ya hemos consolidado en el yacimiento de O Castelo, en Vilamartín de Valdeorras, y que ahora extendemos a otros entornos». Esta intervención cuenta con financiación de la Universidad de Salamanca y de la Comunidad de Montes de Casaio y Lardeira. Estos sitios podrán ser visitadas en horario de 10.00 a 13.00 horas durante las excavaciones.