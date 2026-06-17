Amenaza con hacer explotar dos bombonas de butano y se precipita desde un balcón de nueve metros de altura en Allariz

A las 14:50 horas de este miércoles, una mujer de 34 años alertó por teléfono a la Guardia Civil y manifestó al operador de emergencias que estaba teniendo problemas con su cónyuge. Cuando una patrulla de seguridad ciudadana del instituto armado llegó al lugar del suceso, en el núcleo urbano de Allariz, la mujer, que se encontraba en el portal del edificio, aseguró que temía por su integridad física, porque su pareja estaba muy alterado y agresivo, según indicó a los efectivos. El varón advirtió a los guardias civiles de que estaba dispuesto a hacer explotar dos bombonas de butano. Los agentes, por cautela, desalojaron de inmediato el edificio. El hombre se arrojó desde un balcón del segundo piso, a unos nueve metros de altura. Resultó herido de gravedad y, tras una primera asistencia y estabilización en el lugar, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital de Ourense.

El instituto armado investiga este caso como un posible suceso de violencia machista, cuyo esclarecimiento continúa en fase de averiguación. Si se confirma esta hipótesis, se trataría del segundo hecho de violencia de género de gravedad que se conoce este miércoles en la provincia de Ourense tras el ataque con arma blanca de un hombre a su expareja en la ciudad de Ourense, en el portal del edificio de la víctima, un hecho que presenciaron los dos hijos menores en común de víctima y agresor.