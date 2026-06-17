Posible caso de violencia machista
Amenaza con hacer explotar dos bombonas de butano y se precipita desde un balcón de nueve metros de altura en Allariz
Una mujer alertó a la Guardia Civil porque temía por su integridad física por el estado alterado y agresivo de su cónyuge. El varón dijo a los guardias que estaba dispuesto a reventar el inmueble, por lo que los agentes desalojaron el edificio de inmediato, por precaución. El sospechoso resultó herido de gravedad tras saltar desde un segundo piso
A las 14:50 horas de este miércoles, una mujer de 34 años alertó por teléfono a la Guardia Civil y manifestó al operador de emergencias que estaba teniendo problemas con su cónyuge. Cuando una patrulla de seguridad ciudadana del instituto armado llegó al lugar del suceso, en el núcleo urbano de Allariz, la mujer, que se encontraba en el portal del edificio, aseguró que temía por su integridad física, porque su pareja estaba muy alterado y agresivo, según indicó a los efectivos. El varón advirtió a los guardias civiles de que estaba dispuesto a hacer explotar dos bombonas de butano. Los agentes, por cautela, desalojaron de inmediato el edificio. El hombre se arrojó desde un balcón del segundo piso, a unos nueve metros de altura. Resultó herido de gravedad y, tras una primera asistencia y estabilización en el lugar, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital de Ourense.
El instituto armado investiga este caso como un posible suceso de violencia machista, cuyo esclarecimiento continúa en fase de averiguación. Si se confirma esta hipótesis, se trataría del segundo hecho de violencia de género de gravedad que se conoce este miércoles en la provincia de Ourense tras el ataque con arma blanca de un hombre a su expareja en la ciudad de Ourense, en el portal del edificio de la víctima, un hecho que presenciaron los dos hijos menores en común de víctima y agresor.
- Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
- Muere un motorista en un choque con una furgoneta en la A-52 en Ribadavia
- Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración
- El viaje más dulce de Esther: de Ourense a los Andes para asesorar a apicultoras del Cusco peruano
- Jácome mete el turbo en el último año de mandato y trata de desbloquear el PXOM, anulado desde hace 15 años y licita la redacción del plan del casco histórico a un año de los comicios
- Primeros incendios forestales en Ourense: el fuego en Boborás avanza y ya sobrepasa las 20 hectáreas
- Dónde disfrutar el eclipse solar desde la ciudad de Ourense: los 10 balcones urbanos recomendados por Turismo
- Se gradúa en Ourense la primera promoción de Inteligencia Artificial de la UVigo: 'Cuando empezamos, la gente casi no conocía ChatGPT