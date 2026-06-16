Videollamada desde Amarillo, en Texas, Estados Unidos, para admitir un delito vial en el municipio ourensano de Leiro

Hace varios años que L. reside y trabaja en Amarillo, una ciudad de más de 200.000 habitantes del norte de Texas, en el sur de los Estados Unidos. A más de 8.000 kilómetros y con siete horas de diferencia horaria, pero con las facilidades que ofrecen la tecnología y la digitalización de las salas de los juzgados, se conectó a las 11:30 horas de la mañana en Ourense —las 4:30 de la madrugada en Texas— para rendir cuentas con la justicia española, por unos hechos de hace casi seis años. Acusado por un delito contra la seguridad del tráfico, por un elevado positivo en alcohol tras un siniestro de tráfico en el municipio ourensano de Leiro en 2020, el varón aceptó su responsabilidad penal con una sentencia de conformidad.

El acuerdo propuesto por la fiscal a la defensa fue ratificado por el autor de los hechos, en una intervención por videoconferencia. La sentencia reconoce la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, que minimiza la pena. El acusado debe pagar una multa de 600 euros y queda privado del derecho a conducir vehículos a motor —en España— los próximos 8 meses. Pagará la sanción en seis plazos mensuales de 100 euros.

Los hechos por los que ha tenido que rinder cuentas, a miles de kilómetros, sucedieron el 28 de octubre de 2020 en Leiro. Tras sufrir una salida de vía, la analítica reflejó un resultado de 2,31 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor constitutivo de delito.

Como advierte la Dirección General de Tráfico (DGT), a medida que aumenta la cantidad de alcohol en el organismo, crece el riesgo de accidente. Con una alcoholemia de 0,5 gramos de etanol por litro de sangre se multiplica por dos el peligro de sufrir un colisión, mientras que con 0,8 gr/l el riesgo es 5 veces mayor. «No sólo aumenta el riesgo de sufrir un accidente, también lo hace el riesgo de sufrir lesiones y la probabilidad de que estas sean mortales», subraya la DGT.

El acusado recibirá por correo electrónico la sentencia y la notificación con el número de cuenta. Él se comprometió a hacer llegar al juzgado el carné de conducir español. La magistrada lo requirió para que se abstenga de circular durante ocho meses. Las privaciones de permiso en España no aplican en Estados Unidos.