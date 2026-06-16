El tribunal intenta localizar para el juicio a la mayor de las tres hijas de una madre acusada de maltratarlas en Ourense

La Sección de lo Penal (plaza 2) del Tribunal de Instancia de Ourense intenta localizar a la mayor de las tres hijas de una mujer que está acusada de maltratarlas. La presencia de la hermana de más edad es necesaria para poder juzgar a la progenitora, porque esta hija es la principal testigo además de supuesta víctima. La Fiscalía sostiene que la progenitora agredía sobre todo a la mayor, la obligaba a que se hiciese cargo de sus hermanas pequeñas, así como al mantenimiento de la casa. Presuntamente, la mujer llegó a irse de viaje, dejando solas a las niñas en casa. La incomparencia este martes de la hija mayor obligó a suspender el juicio por segunda vez, tras un primer intento fallido el pasado mes de marzo. Entonces, la vista tampoco llegó a celebrarse por el mismo motivo. El órgano de enjuiciamiento intenta averiguar el paradero de la testigo para poder citarla en un nuevo señalamiento.

En el escrito de calificación de los hechos, la Fiscalía acusa a esta madre de maltratar física y psíquicamente a sus tres hijas, que eran menores de edad. El ministerio público solicita una condena de 3 años de prisión —entre otras penas—, aunque plantea que el tiempo de prisión se sustituya por la expulsión de España durante seis años de esta mujer, de nacionalidad brasileña.

La encausada y la hija de mayor edad, la testigo fundamental, convivieron en Ourense hasta el 15 de diciembre de 2021. Compartían domicilio en la ciudad junto a otras dos hijas menores de la sospechosa. El ministerio público señala en su escrito de conclusiones que «durante esa convivencia, la acusada trataba de mala forma a sus hijas, a las que agredía físicamente, sobre todo a la mayor». Presuntamente la mujer tiraba del pelo y arrastraba de ese modo por la casa a la hija de mayor edad. La Fiscalía añade que esta encausada obligaba a las niñas a realizar funciones impropias de la edad. Según la acusación pública, la mujer se iba de viaje y las dejaba solas en casa, obligando a la niña mayor a hacerse cargo de sus hermanas y a ocuparse del mantenimiento de la vivienda. Presuntamente, la encausada también obligaba a la hija mediana a acudir a la compra, mientras ella se quedaba acostada.

La Fiscalía califica estos hechos como un presunto delito de maltrato físico y psíquico habitual, en el que aprecia una agravación porque los presuntos hechos tuvieron lugar en el domicilio de las víctimas. En su escrito de conclusiones provisionales, solicita una condena de 3 años de cárcel, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 5 años, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con sus tres hijas durante 5 años.

Según detalla el ministerio público en su informe, a la encausada no le constaba certificación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía sobre su situación administrativa, ni había aportado, a fecha del escrito de acusación —diciembre de 2023—, ninguna documentación que le permitiese permanecer en España, ni tampoco constaba entonces la existencia de razón para su permanencia, según añade la Fiscalía en el escrito. Solicita que una hipotética sentencia de condena sustituya la pena de prisión por la expulsión del país así como la prohibición de entrada en territorio nacional durante seis años, «atendidas la duración de la pena solicitada y las circunstancias concurrentes».