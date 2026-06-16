Las recomendaciones de la Policía para evitar que los ladrones entren en casa durante las vacaciones: «La colaboración y la discreción son claves»

Los robos en el interior de domicilios son uno de los delitos que provocan una mayor alarma social. Cuando un delincuente entra en casa, el sentido de refugio y de tranquilidad del hogar se resquebraja. Es un problema de inseguridad que ha aumentado. El último balance de criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge la estadística de hechos penales conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el primer trimestre de este año, constata un incremento de un 23,6% en el número de casos en Galicia. Entre enero y marzo de 2026 se han denunciado 728 hechos en toda la comunidad, mientras que en el mismo periodo del año pasado hubo 589 delitos de esta índole. En la provincia de Ourense, la estadística muestra un leve repunte del 2,2% en el conjunto provincial —de 90 a 92 sucesos—, mientras que en la ciudad y el municipio la subida se sitúa en el 37,5%, desde 24 a 33 robos con fuerza en domicilios en la comparativa interanual. Con la llegada del periodo de vacaciones, que propicia ausencias de varios días e incluso semanas del domicilio habitual, las autoridades aportan una serie de recomendaciones de seguridad y autoprotección, para dificultar la labor de los delincuentes. La Policía Nacional enumera cinco consejos clave, básicos y efectivos para proteger las viviendas y evitar sorpresas desagradales al volver. Además, las unidades intensificarán la prevención para combatir este tipo de criminalidad —itinerante, en muchas ocasiones— durante la época estival.

La autoridad incide en la importancia de adoptar medidas de cautela tanto durante las ausencias prolongadas como en salidas breves, por ejemplo para asistir a fiestas de verano como San Juan. «La colaboración ciudadana y la discreción en redes sociales son factores clave para evitar convertirse en el objetivo de estos robos», subraya la Jefatura Superior de Policía de Galicia. «Los delincuentes no solo aprovechan los viajes de larga duración, sino también las breves ausencias de pocas horas para cometer los asaltos», afirman los expertos.

La institución ha previsto un dispositivo especial de seguridad en el verano. «El objetivo prioritario es prevenir y reducir los robos con fuerza en domicilios, un tipo de delito que tiende a repuntar en los meses estivales debido a que un gran número de viviendas quedan temporalmente vacías por los desplazamientos vacacionales o por la asistencia a festejos, festivales y eventos al aire libre», constata la Policía.

Pautas básicas de prevención

Cierre total de la llave : Siempre que se abandone el domicilio, aunque solo sea por unos minutos o para acudir a una fiesta local, se debe cerrar la puerta accionando todas las vueltas de la llave. Dejar la puerta cerrada solo "al golpe" facilita el acceso mediante el método del resbalón, que consiste en la introducción de una pieza plástica entre el marco y el pestillo. Asimismo, se deben asegurar ventanas, accesos a garajes, patios o sótanos.

Alerta ante posibles marcas o "testigos ": Las bandas organizadas suelen marcar las puertas con pequeños hilos de pegamento, tiras de plástico invisibles o marcas casi imperceptibles entre el marco y la puerta. Pasados unos días, regresan; si el testigo sigue intacto, saben que la casa está vacía. Si algún vecino detecta estas marcas, no debe tocarlas y ha de llamar de inmediato al 091.

Discreción absoluta en el entorno digital : Las redes sociales son una gran fuente de información para los delincuentes. Se aconseja no difundir planes de vacaciones en perfiles públicos ni subir fotografías en tiempo real mientras se está fuera de casa o disfrutando de un evento.

Simular que la vivienda sigue habitada : Una casa completamente cerrada de forma permanente es un blanco evidente. No se deben bajar las persianas del todo; dejarlas a media altura da mayor sensación de normalidad. No se debe desconectar el timbre de la vivienda, ya que apagarlo es una señal inequívoca de ausencia. La Policía recomienda utilizar temporizadores electrónicos para encender y apagar luces o aparatos de forma intermitente.

Papel crucial de la comunidad y los vecinos : «La colaboración vecinal es una de las herramientas de disuasión más potentes», subraya la Policía. No se debe abrir el portal común a personas desconocidas. Ante cualquier ruido extraño en viviendas colindantes desocupadas, o ante la presencia de personas o vehículos sospechosos merodeando por los alrededores, hay que llamar inmediatamente al 091.

¿Qué hacer en caso de encontrar la puerta forzada?

La Jefatura Superior de Galicia explica cómo actuar en este supuesto. Si al regresar de las vacaciones o de un evento veraniego se detecta la puerta abierta, la cerradura manipulada o una ventana rota, «bajo ningún concepto se debe entrar en la vivienda ni tocar ningún objeto para evitar destruir posibles pruebas biológicas o huellas», recalcan las autoridades. «El ciudadano debe alejarse del lugar y llamar de inmediato al 091 para que una patrulla policial asegure el lugar y realice las primeras averiguaciones», completa la Policía.