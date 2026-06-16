Regresa una nueva edición del ciclo Mestre Mateo con nuevas propuestas audiovisuales

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogía en la mañana de este martes la presentación del nuevo ciclo audiovisual para la provincia, heredero de los premios "Mestre Mateo", y su nueva propuesta para la ciudad de Ourense "Anímate ao Cine". Ambos fueron expuestos dentro del marco del OUFF (Ourense Film Festival) y de la mano de su director, Óscar Doviso, el vicepresidente segundo de la Deputación de Ourense, César Fernández, y el miembro de la Xunta directiva de la Academia Galega do Audiovisual, Milo Baños, quienes pusieron en valor tanto el audiovisual gallego como el nacional pero, sobre todo, la importancia de que sea accesible para todos los públicos como es el rural gallego.

Ciclo Mestre Mateo

La Academia Galega do Audiovisual se une junto a las diferentes Diputaciones gallegas existentes para crear este programa de cine en gallego, dirigido a los diversos Concellos y villas que deseen incluir en su oferta cultural aquellas propuestas, largometrajes o documentales más destacados dentro del audiovisual de la comunidad. La intención de este programa es fomentar el consumo cultural en gallego a la vez que se apoyan dichas proyecciones y a sus artistas, si bien es cierto que ya llegan mucho más allá, incluyendo salas de proyecciones en otras localidades europeas o incluso América Latina.

La programación de este año estrá integrada por los ocho largometrajes que los miembros de la Academia escogieron como finalistas de los Premios Mestre Mateo 2026 en las categorías de ficción y documental: Sirât (Óliver Laxe), Antes de nós (Ángeles Huerta) , Las líneas discontinuas (Anxos Fasáns), San Simón (Miguel Ángel Delgado), 360 curvas (Ariadna Silva Fernández y Alejandro Gándara Porteiro), Ao son da nova Regueifa (Manolo Maseda y Saúl Rivas), Deuses de pedra (Iván Castiñeiras) e O silencio herdado (Lu Dapena González). Títulos que podrán disfrutarse en los concellos de Allariz, Arnoia, A Veiga, Cartelle, Cea, Celanova, O Pereiro de Aguiar e Ribadavia de manera que promuevan el acceso cultural en aquellas localidades que no cuentan con una oferta estable de exhibición cinematográfica.

Anímate ao Cine

Como gran novedad para esta edición, se incorpora "Anímate ao Cine", una propuesta que estará ubicada en el Teatro principal a partir del próximo lunes -también de manera completamente gratuita- enfocada en la animación que se produce actualmente a lo largo del país. Esta iniciativa, parte del marco de actividades del "Encontro de Academias", estará organizada también por la Academia Galega del Audiovisual y que tendrá por objetivo reunir a las diferentes academias cinematográficas del territorio nacional con la intención de que el público pueda compartir dichas experiencias a la vez que afronta retos comunes y fortalece la cooperación de las instituciones del audiovisual.

Entre las obras enmarcadas en este ciclo se encuentra "Decorado", del cineasta gallego Alberto Vázquez y ganadora al Premio Goya a la mejor película de Animación, se trata de una animación para adultos caracterizada por un humor ácido y una atmósfera inquietante que marca el tono y la diversidad del ciclo. Será la primera en estrenarse el próximo lunes 22 de junio con su proyección a las 20.00 horas.

El martes 23 tendrá lugar a las 17.30 horas la proyección de "El Tesoro de la Barracuda" de Adrián García, ganadora del premio de la Academia Valenciana Lola Gaos al mejor largometraje de animación, presenta una historia para toda la familia, luminosa y accesible para todas las edades.

El ciclo volverá a retomar las proyecciones el miércoles 1 de julio con "Bella", dirigida por Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barcoa, las 20.00 horas. Un drama que tratará de poner en contacto a los jóvenes y a los más adultos a través de un relato emocional y visualmente ciudado que consiguió hacerse con el premio al mejor largometraje de la Animación de la Academia de Andalucía (Premios Carmen). Por último, será la película "Olivia y el terremoto invisible" de Irene Iborra, la encargada de poner el cierre al programa con su visualización a las 17:30 horas en el teatro.

Recordar a los usuarios que pese a que la oferta es gratuita y pública para todos los públicos han de reservar sus tickets con antelación por las limitaciones de aforo. Pueden hacerlo en el propio Teatro Principal o a través de su página web: https://www.teatroprincipalourense.com/