M-Clan y Miguel Ríos actuarán en las fiestas de Ourense 2026

La sensación de que el verano está al caer ya es palpable, y no solo por las altas temperaturas de los últimos días. Prueba de ello es que muchos de los ourensanos ya han podido ver a los operarios preparando los escenarios para las fiestas de este 2026 y, con ellas, darle la bienvenida al período estival de este año. Las fiestas de Ourense darán comienzo este miércoles 17 de junio, aunque los cortes de tráfico para poder prepararlas afectan a los ciudadanos desde ayer mismo. Así, debido a las atracciones, en el tramo que va desde la Travesía Portocarreiro B hasta la rotonda de la calle Fonte do Bispo, estará cortada al tráfico desde mañana hasta el vienres 19 a partir das 19.00 h. Mientras que el sábado 20 y el domingo 21, el corte se adelantará a las 17.00 h.

A su vez, las actuaciones musicales afectarán al intervalo entre Concepción Arenal y la glorieta del Mundo hasta el domingo día 21. Mientras que los accesos a la plaza por Sáenz Díez y la avenida de la Habana estarán restringidos desde las 15.00h del viernes 19 y el sábado a partir de las 12.00h hasta que den por finalizadas las actuaciones musicales.

Asimismo también es importante destacar el corte que se producirá este miércoles debido al espectáculo de drones que planea el Concello, por el cual no se podrá circular por la rotonda de acceso centro de la N-120 teniendo que hacerlo por la calle Castro Canseco. De la misma manera, habrá un desvío de la carretera nacional, a la altura de la rotonda de la calle Pablo Iglesias que obligará a circular por la calle de Díaz de la Banda.

Unos cortes impuestos al tráfico que bien podrían confundirse con los que las obras de la ciudad llevan aplicando meses, pero que esta vez se deben a las actuaciones musicales de grandes artistas del panorama español como M-Clan o Miguel Ríos.

Pero antes, será Rober Bodegas, humorista de Pantomima Full, quien se encargue de inaugurar las fiestas con su pregón en el Puente Romano a las 22.30h antes de dar paso al ya mencionado espectáculo de drones a las 23.00h en la misma zona, donde también estará la orquesta Magma hasta las 01.00h.

Lugar de atracciones en la zona del Barbaña. / Brevebretema

La propuesta sigue el jueves 18 con unas jornadas de puertas abiertas en el campo de Volei playa de Oira (que se prolongarán hasta el viernes), el concierto del grupo M-Clan a las 23.00h en la explanada del Pabellón de los Remedios, al que seguirá la sesión Dj de Gramola hasta las 3.30h.

En la jornada del viernes, también se podrá asistir al máster de futbolín de Ourense en la explanada de los Remedios a las 19.00h (disponible también el sábado). Miguel Ríos será el plato fuerte a las 22.00h y le seguirá el grupo «América» a las 00.00h.

El sábado 20 habrá varias ofertas, enfocadas a los más pequeños, en las que se enmarcan una sesión de Breaking (en el Pabellón), la «fiesta de colores» a las 19.00 en el parque Ribeira de Canedo y Cantajuegos a las 20.30 en Concepción Arenal.

El rapero gallego Hard-Gz será el plato fuerte de este sábado al que precederá DirtySuc a las 22.0 en el Pabellón y tras quienes actuará el grupo Conductores Suicidas. La orquesta Função Públika cerrará el domingo a las 21.00h hasta el comienzo de los fuegos artificiales que será el colofón final.

Toda la información se encuentra disponible en la página del Concello ourense.gal