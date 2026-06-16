Dónde disfrutar el eclipse solar desde la ciudad de Ourense: Los 10 balcones urbanos para disfrutar recomendados por Turismo

Un eclipse solar es un celebrado fenómeno astronómico y científico, que se produce también, en términos mundanos, debido a una «travesura» de la Luna cuando esta decide interponerse, en pleno día, entre el Sol y la Tierra y durante su duración, esta última funde a negro —o casi, según la ubicación—, silueteando en sombras todo el entorno conocido.

El 12 de agosto podrá verse, por primera vez en cien años, un eclipse solar desde la península ibérica. Galicia y, en este caso, Ourense serán uno de los puntos que podrán disfrutarlo, y no solo desde las zonas más altas de la provincia, sino que la propia ciudad de Ourense cuenta con balcones urbanos que, por su ubicación, permitirán disfrutarlo sin salir del casco.

La Oficina de Turismo del Concello de Ourense ha incorporado a sus propuestas y tours, dirigidos tanto a turistas como a vecinos, un total de diez enclaves de la ciudad de lo más variado: desde el alto del Seminario hasta el puente del Milenio, pasando por castros, pasarelas e incluso la terraza situada en la azotea de un conocido hotel.

Bueno es saber que la zona sur y central de Galicia —entre ellas Vigo, Pontevedra, Santiago y Ourense— podrán disfrutar de un eclipse parcial de magnitud extrema (superior al 99%), en el que la luz diurna disminuirá de forma drástica y todo, incluido el casco urbano de Ourense, quedará en penumbra.

Una vez preparadas las obligadas gafas protectoras, lo primero es anotar las horas previstas para este eclipse solar si se quiere disfrutar desde la ciudad de Ourense, y luego subirse a cualquiera de esas atalayas urbanas que propone la Oficina Municipal de Turismo. Está previsto que el fenómeno astronómico o primer contacto se produzca a las 19:33 horas del día 12 de agosto; la máxima cobertura o fase central será a las 20:30 horas y el fin del eclipse solar, a las 21:23 horas.

Parque de Montealegre

La primera propuesta es el parque urbano de Montealegre para los que quieran vivir el eclipse en medio de un jardín botánico rodeado de naturaleza. Es una de las panorámicas más limpias e incluso se postula como la alternativa ideal para familias con manta y termo.

Botánico de Montealegre, otro de los puntos recomendados para ver el eclipse el 12 de agosto / INAKI OSORIO

Puente del Milenio

Los que quieran disfrutar del eclipse encaramados en una estructura vanguardista tienen la posibilidad de hacerlo en el puente del Milenio, otro de los balcones recomendados; concretamente en su pasarela peatonal, un lugar de reducidas dimensiones por lo que será conveniente acudir con tiempo. Es también una posición elevada sobre el río en la que se puede ver la sombra del eclipse sobre el agua. ¿Hay algo más romántico?

Cubiertas de la catedral

La tercera propuesta que hace la Oficina de Turismo del Concello tiene también mucha historia, pues son las cubiertas de la Catedral de Ourense. De hecho, la firma que gestiona las entradas a la seo ourensana, Artisplendore, organizará un tour especial que permitirá a un grupo de privilegiados admirar el entramado medieval del centro histórico mientras el Sol se oculta tras los tejados. Un maridaje perfecto entre el misterio del cosmos y la majestuosidad del patrimonio románico y gótico ourensano.

Azotea del Hotel NH

La propuesta del Concello no se olvida de incluir entre sus diez miradores urbanos para ver el eclipse solar a la iniciativa privada, que también se suma a esta gran cita. La azotea del Hotel NH Ourense, ubicada en pleno corazón de la ciudad, abrirá las puertas de su cafetería instalada en el techo del edificio, situado en la calle Celso Emilio Ferreiro. El entorno ideal para los y las que quieren disfrutar del eclipse, pero en plan «tardeo» y con un cóctel en la mano.

Mirador de A Batundeira, en Velle, otro de los puntos de observación del eclipse recomendado por Turismo / F.C.

Mirador de San Francisco

La quinta propuesta es el mirador de San Francisco, muy próximo al claustro, desde el que cualquier día del año se puede uno eclipsar: la silueta de la Catedral de San Martiño y la fachada de la iglesia de Santa Eufemia recortarán el cielo. Es considerado un punto estratégico para la captura de la famosa «luz del eclipse» bañando las piedras milenarias de la zona monumental.

Castro de Santomé

El conjunto arqueológico-natural de Santomé ofrece una doble propuesta. Su mirador principal, junto a la caseta, regala una panorámica global del perfil urbano de Ourense. Para los más aventureros, el mirador que sobrevuela el río Loña permite observar las «marmitas de gigante», unas curiosas formaciones geológicas. Seguro que lucirán más bellas que nunca bajo los perfiles de un eclipse.

Mirador de Velle

Este balcón suspendido sobre el río Miño en A Batundeira, Velle, permite ver al fondo las piscinas de Oira y el curso fluvial. Para quienes no lo tengan claro, un empujoncito lúdico: ¿se imaginan las variaciones de la luz del eclipse reflejadas en el río? Es pura suposición, pero merece la pena comprobar si se cumple.

San Marcos da Costa

Este mirador, situado en el extremo norte del municipio, corona el histórico Camino Real, la ruta que siguen los peregrinos del Camino de Santiago al abandonar la ciudad. El espacio, que cuenta con un área de merendero, una capilla y un cruceiro tradicional, domina por completo el valle de Ourense. Es ideal para vivir el eclipse con sosiego y un toque de espiritualidad.

Seminario

En la ladera del barrio de Vistahermosa, en la zona oeste de la ciudad, se levantan los edificios del Seminario Menor y Mayor. La gran explanada situada junto a su capilla se convierte en un punto clave, ya que su orientación es inmejorable para seguir la trayectoria de descenso del Sol. Desde aquí se divisan los principales puentes de la ciudad.

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Pasarela de O Vao

La pasarela de O Vao, que une el barrio de A Ponte con el Centro Comercial Ponte Vella cruzando el Miño, es la última propuesta con un aliciente: al estar ubicada entre dos puentes (el Romano y el Nuevo), permitirá disfrutar de los efectos de la penumbra sobre estas dos estructuras arquitectónicas y sobre el curso del río.