Más de un centenar de empresas de transporte renuevan sus flotas

Un total de 109 empresas de la provincia de Ourense se beneficiaron de ayudas de la Xunta de Galicia por un importe global de 3,5 millones de euros, para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías. Concretamente, 104 fueron para achatarramiento y las cinco restantes para la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono.

Una de esas empresas beneficiarias es Autocares Pérez S.A., en el concello de San Cristovo de Cea, que obtuvo más de 100.000 euros, y que ayer recibió la visita del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, quien explicó que estas ayudas pertenecen a la orden del 30 de marzo de 2022, dirigidas a empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera o empresas que realicen transporte privado complementario, con el objetivo de transformar sus flotas favoreciendo la descarbonización y la apuesta por tecnologías verdes. De esta manera, se pretende «favorecer la descarbonización y mejora del aire en las ciudades mediante la renovación de las flotas de vehículos, excluidos los de titularidad pública».

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Estas ayudas se encuadran mayoritariamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGeneration. Abarcan cuatro líneas de actuación diferentes: el achatarramiento de vehículos, la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono, la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos, el retrofit o modificación de la forma de propulsión de vehículos y la adquisición de semirremolques para autocarreteras ferroviarias.