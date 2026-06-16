Un millar de niños de Ourense y Portugal abrazan el Limia para unir dos países a través de un río

De la mano, formando una larga cadena humana y con las miradas puestas en el agua, más de un millar de niños y niñas de Galicia y Portugal volvieron a abrazar este martes el río Limia. Lo hicieron en Xinzo, donde el cauce que atraviesa la villa se convirtió una vez más en un puente simbólico entre dos territorios separados por una frontera administrativa pero unidos por la historia, la cultura y un mismo río.

La escena se pudo ver en las márgenes del Limia poco después de las once de la mañana. Decenas de escolares fueron ocupando sus posiciones hasta rodear el entorno fluvial y formar el tradicional abrazo colectivo que da nombre a una iniciativa convertida ya en una de las actividades educativas más singulares de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal.

Entre risas, fotografías de grupo y saludos entre compañeros que apenas unas horas antes eran desconocidos, los participantes compartieron una jornada marcada por la convivencia. Muchos de ellos habían pasado ya el día anterior juntos, participando en visitas culturales, excursiones y actividades diseñadas para favorecer el intercambio entre alumnos de ambas orillas del Limia, Xinzo y Ponte da Lima, porque ese es el espíritu que da sentido a esta celebración desde hace más de una década: recordar a las nuevas generaciones que el río no entiende de fronteras.

Así, alumnos de los centros educativos de Xinzo, Sandiás, Sarreaus, Os Blancos y otras localidades de la comarca compartieron protagonismo con escolares llegados desde Ponte de Lima. Entre ellos, el idioma, lejos de ser una barrera, se convirtió en una curiosidad más entre conversaciones espontáneas, juegos compartidos y nuevas amistades que en algunos casos ya habían surgido en días previos, porque la iniciativa permitía también conocer en la víspera algunos de los espacios más representativos de la comarca y de la historia vinculada al Limia. Desde el nacimiento del río hasta enclaves patrimoniales como Aquis Querquennis o el Museo Galego do Entroido.

Todo ello en una experiencia común en la que este martes la música tampoco faltó. Los sonidos tradicionales del Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte da Lima acompañaron el acto central mientras autoridades, docentes y familias observaban cómo los más pequeños daban forma a una imagen que año tras año, desde hace ya catorce, resume el objetivo de la iniciativa: tender puentes entre comunidades vecinas a través de la educación, la cultura y el respeto por el medio ambiente.

La otra foto de la jornada

Con todo, más allá de la fotografía, el abrazo al río es también un mensaje de protección de un patrimonio natural compartido. Por ello, la jornada incluyó una plantación simbólica en los Jardines del Limia, un gesto con el que los escolares quisieron dejar una huella tangible de su compromiso con la conservación del entorno.

Pero el compromiso de los más pequeños no lo es todo. Los adultos son los que más cartas pueden tomar y eso fue lo que reivindicaron desde la plataforma «Auga Limpa Xa», un colectivo vecinal y de profesionales del sector agrario que desde 2019 exige mejoras en las aguas de consumo humano de la comarca, lamentando la contaminación de nitratos. Aprovechando la afluencia de escolares, familiares y docentes, la plataforma no dudó en desplegar una pancarta a orillas del río para recordar una situación que demandan cambiar.