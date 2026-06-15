Una nueva sombra para Os Remedios: la propuesta de unos alumnos de Ourense para plantar cara al calor en la ciudad

Los efectos del cambio climático y las altas temperaturas que cada verano castigan Ourense han llevado a un grupo de alumnos del colegio Santo Ángel a repensar uno de los espacios más concurridos de la ciudad: Os Remedios.

Los escolares del centro de la ciudad de As Burgas se desplazaron este lunes hasta el Concello para presentar una propuesta para convertir el entorno del complejo deportivo de la Avenida Pardo de Cela en un gran refugio climático urbano, una iniciativa con la que lograron el segundo puesto en el concurso autonómico Mocidade polo Clima.

Recibidos por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el concejal de Obras Públicas, Francisco Lorenzo, los jóvenes expusieron un proyecto que apuesta por transformar zonas expuestas al calor en espacios más amables y confortables para la ciudadanía. La propuesta incluye pérgolas vegetales, un pequeño bosque urbano con una lámina de agua, áreas de juego acuáticas para niños, cubiertas con paneles solares flexibles y nuevas estructuras de sombra para quienes utilizan habitualmente las instalaciones deportivas, desde mayores hasta infantes.

La iniciativa también incorpora un sistema de información climática conectado a una aplicación móvil y a pantallas digitales que mostrarían en tiempo real datos como la temperatura, la humedad o la calidad del aire. Concebido para desarrollarse por fases, el proyecto tendría un coste estimado de 2,7 millones de euros y aspira a convertir Os Remedios en un ejemplo de adaptación urbana frente a los cada vez más habituales episodios de calor extremo.