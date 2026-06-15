A juicio por exhibicionismo: siguió a una menor en Ourense con el coche y se masturbó para que lo viera

Las consecuencias en la vía penal por un delito de exhibicionismo sentarán en el banquillo a un hombre de mediana edad que está acusado de seguir a una menor con el coche en Ourense, cuando la víctima se dirigía a su domicilio, así como de masturbarse de forma visible para que lo viera la perjudicada. «A la par que la seguía con el vehículo continuó con su lasciva acción, gimiendo reiteradamente», relata la Fiscalía en el escrito de acusación por estos hechos. El ministerio público solicita que el presunto exhibicionista, que carece de antecedentes penales, sea condenado a ocho meses de prisión. Este lunes estaba prevista la audiencia preliminar ante la magistrada de la Sección Penal (plaza 1) de Ourense. La vista fue suspendida debido a que el defensor está de baja laboral.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, sobre las 14:15 horas del día 22 de noviembre de 2024. La menor de edad caminaba por la Avenida de Santiago, en el barrio ourensano de O Vinteún, en dirección a su domicilio. El encausado se encontraba en el interior de su vehículo. Presuntamente, el individuo comenzó a masturbarse con el objetivo de que lo viera la menor, y continuó con esa acción mientras iba detrás de ella con el coche.

En el escrito de acusación, el ministerio público solicita, además de ocho meses de prisión, que se imponga al encausado la medida de libertad vigilada durante el plazo de dos años, así como una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuida, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, durante un periodo de tres años.