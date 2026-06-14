Primeros incendios forestales en Ourense: el concello de Boborás registra un fuego activo desde esta noche

El concello de Boborás, en O Carballiño, ha despertado esta mañana con la trágica noticia de registrar uno de los primeros incendios forestales del año. Un fuego permanece activo en la parroquia de Moreiras, entre la zona de O Gabián y Mecoña.

La Consellería de Medio Rural ha informado al gobierno municipal de la llegada de medios aéreos para apoyar las labores de extinción, puesto que la zona es de difícil acceso, y el terreno complica la intervención de medios terrestres.

Imagen del incendio en Boborás / FdV

Según informan desde el concello, él incendio no se encuentra todavía cerca de ninguna vivienda ni núcleo de poboación, pero se pide a los vecinos no acercarse a la zona para no dificultar él trabajo de los equipos de emergencia y extinción.

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