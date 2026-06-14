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Primeros incendios forestales en Ourense: el concello de Boborás registra un fuego activo desde esta noche

Medio Rural ya ha desplegado medios aéreos

El fuego avanza por el monte en Boborás

El fuego avanza por el monte en Boborás

R. V.

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David Alján

El concello de Boborás, en O Carballiño, ha despertado esta mañana con la trágica noticia de registrar uno de los primeros incendios forestales del año. Un fuego permanece activo en la parroquia de Moreiras, entre la zona de O Gabián y Mecoña.

La Consellería de Medio Rural ha informado al gobierno municipal de la llegada de medios aéreos para apoyar las labores de extinción, puesto que la zona es de difícil acceso, y el terreno complica la intervención de medios terrestres.

Imagen del incendio en Boborás

Imagen del incendio en Boborás / FdV

Según informan desde el concello, él incendio no se encuentra todavía cerca de ninguna vivienda ni núcleo de poboación, pero se pide a los vecinos no acercarse a la zona para no dificultar él trabajo de los equipos de emergencia y extinción.

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[NOTICIA EN ELABORACIÓN]

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