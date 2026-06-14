El Paseo de la Lana transforma la lana de oveja en moda y cosmética en Sarreaus

El hotel-aldea de fábula que guarda Couso, en el concello de Sarreaus —a la venta por 2,9 millones de euros en una web de lujo—, fue una vez más protagonista de un cuento. Este, con ovejas, pero no hablamos del Pedro y el Lobo, sino de la pequeña gran resistencia que intentan transformar su pelaje del residuo que suponen en muchas granjas a un material valioso para la moda, la cosmética o los juegos. Y es que el 'resort' albergó este fin de semana la VI edición de El Paseo de la Lana, un evento cultural textil que reunió en este recuncho de A Limia a algunas de las voces y proyectos más destacables del sector.

El Paseo de la Lana busca nuevas sedes en Galicia

Esta iniciativa, como explica Lola de Logaro, una de sus organizadoras, nace a partir de la pandemia, cuando se organizó un evento on-line para conectar a tejedores de todo el mundo. Tras esa experiencia, y gracias al interés del alcalde por la temática, se decidió hacer un evento presencial al año siguente en el concello coruñés de Cabanas, y tras tres ediciones allá, se cambió su sede a Couso: "Ahora con estas tres ediciones en Ourense ya hemos cumplido otro ciclo, y buscaremos una nueva localización. Se trata de que haya itinerancia para poder visibilizar todo lo que se hace con la lana en distintas zonas de Galicia", explica la tejedora.

Las jornadas han contado con todo tipo de actividades, empezando por una serie de faladoiros para conocer de primera mano las últimas innovaciones con el material: cóma la lanolina, una cera natural de la oveja, se utiliza en cosméticos; como tratar la variedad gallega, una raza autóctona protegida; o proyectos universitarios que se están llevando a cabo con otra especie, la Harris Tweed británica. Los días llegaron también acompañados de distintos obradoiros, en los que se explicaron cómo juguetes hechos con hilo ayudan sensioralmente a personas con Alzhéimer o TDAH, así como unos puestos permanentes en los que pequeñas empresas dedicadas a la lana, tanto de Galicia como Portugal o Ávila, mostraban su producto. Pero el día grande llegó con el Desfile de Moda, una pasarela en medio de la naturaleza en la que se lucieron aquello que crean con el pelaje ovino.

La lana, de residuo a recurso con valor

Todo para poner en valor un material que cada vez es más difícil de valorar: "Actualmente la lana se ha considerado un residuo, ya no es ni siquiera un subproducto, cuando siempre se utilizó para rellenos de automoción, aislantes, y ahora hay galpones en las granjas llenos de lana que nadie quiere recoger", explica Lola. La clave, dice, es dar alternativas como las mostradas en Sarreaus, y ver como incluso la raza gallefa, "más rústica", puede tener vías de comercialización si se buscan las utilidades acordes. "Hay proyectos que la están trabajando sin estación, y haciendo camisetas de veran que son termoregulables y tienen una utilidad brutal".