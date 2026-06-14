Los delitos contra la libertad sexual se triplican en Ourense mientras la criminalidad general desciende

Los datos oficiales del Balance de Criminalidad del primer trimestre de 2026, publicados por el Ministerio del Interior, dibujan un escenario de claroscuros para la seguridad ciudadana en Ourense, tanto en lo que se refiere al cómputo total de la provincia, como al específico de la capital. En términos globales, la provincia es hoy más segura que hace un año, con una reducción del 5,9% en el total de infracciones penales, que han pasado de 2.365 a 2.226 hechos delictivos. Sin embargo, esta mejora estadística general se ve empañada por un preocupante repunte de los delitos contra la libertad sexual más graves y el avance imparable de los fraudes a través de la red.

El dato más preocupante se observa en los delitos contra la libertad sexual y, especialmente, en su subtipología más grave: las agresiones sexuales con penetración que sufren un incremento del 166,7% pasando de 3 casos en el total de la provincia en las mismas fechas del 2025 a 8 en el 2026. En la ciudad se triplicaron: de las 8 cometidas en la provincia, 6 sucedieron en la capital, mientras que el año pasado las violaciones denunciadas eran 2.

Desde el Ministerio del Interior apuntan que el incremento de este delito es notorio en todo el Estado— la media nacional es un aumento del 3,8%—, pero lo achacan no a un aumento de las agresiones, sino a una mayor concienciación y una reducción de la tolerancia social, lo que fomenta que las víctimas acudan con mayor disposición a las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad para poner sus casos en manos de la justicia.

Robos en casa y en coches

Pese a la disminución de la criminalidad, las agresiones sexuales no son el único delito que rompe la cadencia descendente. Los robos con fuerza en domicilios son la otra señal de alarma. En 2025 se registraron entre los meses de enero y marzo un total de 90 de estos robos, en 2026 la cifra ha aumentado hasta los 92 en los mismos meses. Pero el verdadero impacto se encuentra en la ciudad: los capitalinos han experimentado un repunte del 37,5%, con 33 viviendas asaltadas frente a las 24 del primer trimestre de 2025.

Otro dato que destaca negativamente es el aumento de la sustracción de vehículos. En toda la provincia se han denunciado 13 robos de coches o motos, lo que representa un aumento del 116,7% respecto a los 6 casos del año pasado. En la capital, este delito se ha duplicado exactamente, pasando de 4 a 8 sustracciones.

Por último, el tráfico de drogas también muestra signos de mayor actividad policial o delictiva en la capital ourensana. En este trimestre se registraron 4 casos, frente a solo uno en el mismo periodo de 2025, lo que supone un crecimiento porcentual del 300%, mientras que en el total de los 92 concellos los casos pasaron de 6 a 7, una subida del 17,7%.

Más seguridad a pie de calle

En el extremo opuesto se sitúa la criminalidad cometida en plena calle. Esta categoría ha experimentado un alivio notable del 11,8% en la provincia y del 13,5% en la ciudad de As Burgas.

El descenso más pronunciado lo protagonizan los robos con violencia e intimidación, es decir, los atracos. A nivel provincial, este indicador ha caído un 72,2%, registrándose solo 10 incidentes frente a los 36 del año anterior. En la ciudad, la caída es todavía más notoria de los 28 robos violentos de 2025 se ha pasado a tan solo 6 casos en este primer trimestre, lo que supone un 78,6% menos.

Además, los hurtos, la infracción penal más frecuente, también han dado un respiro con bajadas de dos dígitos: un -14,7% en la provincia—de 476 a 406 casos— y un -12,4% en el casco urbano capitalino, cayendo de 291 a 255.

También los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria disminuyen, aunque solo lo hacen en el cómputo global. Es decir, en el total de la provincia este hecho delictivo redujo su aparición de 32 sucesos en 2025 a 28 en 2026. No obstante, los datos de la urbe van en contra de la dinámica: de 15 sucesos a 16.

La cibercriminalidad, al alza

Con todo, el mal no solo acecha en las calles, internet se ha convertido en el principal foco de delitos y, como tal, al igual que en el resto de España, el crimen en Ourense sigue migrando hacia el entorno digital. Así pues, la cibercriminalidad ya representa el 27,1% de todos los delitos que se cometen en la provincia.

En el ámbito provincial, los delitos informáticos crecieron un 14,8%, sumando 604 infracciones frente a las 526 registradas en los primeros meses del 2025. De ellas, la inmensa mayoría son estafas informáticas—532 casos—, un tipo de fraude que aumenta un 16,9% ante las de 455 del pasado año. En cuanto a la ciudad, el crecimiento de los ciberdelitos es aún más vigoroso, con una subida del 18,5% y un total de 301 hechos denunciados frente a los 254 del 2025. De ellos, 266 son estafas informáticas.

Con todo, la provincia cerró el primer trimestre del año con una reducción global de la criminalidad gracias al descenso de criminalidad convencional que bajó de 1.839 infracciones penales a 1.622 lo que supuso un 11,8% menos. Situación que se replica en Ourense, con un descenso del 6,8% en la criminalidad total, que se sitúa en 1.126 infracciones penales frente a las 1.208 del mismo periodo de 2025.