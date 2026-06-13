O barrio da Cuña celebra a III edición da Festa da Cunheira
A asociación cultural, surxida dun grupo de amigos, recuperou a celebración anual do barrio cunha programación que incluíu un torneo de chave previo e xantar popular
O barrio da Cuña, na Mariñamansa, encheuse este sábado de alborada, viandas e música para celebrar un dos días máis grandes do ano coa celebración da súa festa da Cunheira. Organizada polo asociación cultural homónima, esta é xa a terceira edición consecutiva dunha troula dende o barrio, para o barrio.
A festa da Cunheira recupera a vida de barrio
Como conta un dos fundadores, a asociación cultural naceu hai uns anos "dun grupo de amigos de moitas xeracións", que comezou como peña ourensanista de fútbol de veteráns e máis tarde sumou unha vertente de asociación musical. O barrio perdera a súa festa anual cando os máis experimentados do grupo eran mozos, e coa súa bagaxe cultural, decidiron reanimar as celebracións para facer comunidade.
Xa cun torneo tradicional de chave a modo de previa un mes antes, as actividades comezaron co seu debido pasarrúas, para logo pasar ás actuacións de fin de curso dos grupos da asociación cultural, que ensina gaita, pandeireta e baile galego. Non podía faltar o xantar popular antes de seguir coa foliada, e chegar ao momento estrela do día, a Baixada da Marela: "Decidimos facer a festa de día na zona alta do barrio, e os concertos na zona baixa, e para facer esa transición quixemos facer unha ruada co carro do estilo das que se fan en Entroido", comenta un dos creadores da idea". Os concertos da noite alongáronse ata as 2.00 horas, co músico verinés Pappaquino como cabeza de cartel.
- Así será el futuro hotel balneario de As Caldas, con categoría 5 estrellas, vistas al Miño, servicios de salud termal, ocio y restauración
- Tiran droga por la ventana del coche en una huida temeraria de 15 kilómetros en la A-52
- Juicio a un cigarrón del Entroido de Verín acusado de herir con el látigo a una mujer embarazada: «Se lo recriminé y no mostró arrepentimiento»
- Muere un motorista en un choque con una furgoneta en la A-52 en Ribadavia
- La Xunta anuncia que el parque acuático de Monterrei, abre el 19 de junio, con los mismos precios, por ahora, que en 2025
- Raúl, un estudiante de 21 años, idea una pasarela mirador bajo el viaducto del Miño con vistas privilegiadas de Ourense: «Ojalá sea una realidad»
- Dio positivo y dijo que estrelló el Porsche por no estar habituado al coche: la jueza desmonta su versión y lo condena
- Jácome mete el turbo en el último año de mandato y trata de desbloquear el PXOM, anulado desde hace 15 años y licita la redacción del plan del casco histórico a un año de los comicios