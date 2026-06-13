SUCESOS
Muere una persona y otra resulta herida en un accidente de tráfico en Vilardevós
El turismo se salió de la carretera que une Vilardevós con A Trabe
Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida por un accidente de tráfico en Vilardevós (Ourense), ha informado la central que coordina la atención a las emergencias que se producen en Galicia.
Fue un particular el que informó al 112 Galicia de este accidente, pasadas las 19:15 horas de esta tarde.
Un turismo se salió de la carretera que une Vilardevós con A Trabe, cerca de la parroquia de Berrande. Durante la llamada, explicó que uno de los ocupantes podría haber fallecido y que el estado de otra persona implicada era muy grave.
Inmediatamente, se solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias-061, el Cuerpo de Bomberos de Verín, la Guardia Civil de Tráfico, el Servicio General de Emergencias de A Gudiña y los voluntarios de Protección Civil de Vilardevós.
Los medios acudieron rápidamente al lugar del accidente e informaron de que las personas habían sido liberadas y estaban accesibles, pero los servicios de salud solo pudieron confirmar el fallecimiento de una persona. La otra persona resultó gravemente herida.
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