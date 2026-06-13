Se gradúa en Ourense la primera promoción de Inteligencia Artificial de la UVigo: "Cuando empezamos, la gente casi no conocía ChatGPT"

En 2022, 38 alumnos y 16 alumnas decidieron embarcarse en la aventura más innovadora que ofrecía el campus de Ourense. Los generadores de imagen y los chatbot comenzaban progresivamente a hacerse un hueco en nuestras vidas, y las tres universidades gallegas se pusieron manos a la obra ofreciendo un grado interuniversitario para formar sobre el campo. Cuatro años después, y con el sector completamente cambiado, buena parte de los que aceptaron ese primer reto culminan ahora su etapa en las aulas, aguardándoles un futuro brillante.

Un inicio algo atropellado

Y es que la primera promoción del grado de Inteligencia Artificial de la UVigo en Ourense celebró este viernes su graduación en el Auditorio Municipal. Fueron 37 estudiantes los que participaron en el acto, y que, apadrinados por el profesor informático David Nicholas Olivieri, se unieron al resto de las promociones de la Escola Superior de Enxeñaría Informática. Con sus familiares presentes y sabiendo que pasaban sus últimos momentos en grupo, llegaban a la mente los recuerdos de esos primeros días en el aula, en los que convivieron con los reveses que implican inaugurar una promoción: "Al principio fue todo muy nuevo, sucedía un poco a carreras y era difícil, por ejemplo, encontrar profesores para que nos dieran clase. A medida que conocíamos nosotros el grado, también lo iba conociendo la propia institución", cuenta la delegada del curso, que estuvo como representante de los alumnos tres de los cuatro años del grado.

De esos compases iniciales tampoco pasa desapercibido este antes y después con respecto al conocimiento a nivel usuario de estas tecnologías, que ella resume a la perfección en una frase: "Cuando empezamos, la gente casi no conocía ChatGPT, empezamos casi al mismo tiempo que cuando la IA tuvo el 'boom'. A partir de ahí fue conociéndose cada vez más, y ahora es raro que alguien no sepa lo que es, de aquella tenías que explicar qué estudiabas" relata. Eso sí, aunque "sí que es verdad que nos tiene pasado de aprender una cosa un día y que al siguiente salga una nueva normativa o una IA más avanzada", la constante evolución de estas tecnologías no supuso un impedimento en el aprendizaje de los titulados. Las materias de los dos primeros cursos se centraron en conocimientos de matemáticas o programación básica, mientras que los más especializados no llegaron hasta el ecuador del grado. De hecho, es a partir de ahí cuando cada una de las tres universidades implicadas ofrece una especialización distinta, acogiendo la ciudad de As Burgas a aquellos que buscan formarse en Sistemas de Información Inteligentes. "Llegamos a cuarto con los conocimientos que tendríamos que tener para esta carrera", sentencia la alumna.

Una promoción unida y diversa

Hablando precisamente de acogida, eso fue lo que sintieron durante la carrera los que ahora se gradúan. El hecho de ser un grupo tan pequeño hizo que la promoción "hiciese equipo desde un primer momento", más teniendo en cuenta la alta diversidad geográfica de sus clases: "unimos gente de toda Galicia, también de otros puntos de España, y hasta tenemos dos chicos de Siria", explicaba la delegada. También consiguieron congeniar fácilmente con los profesores, pues muchos de ellos hace no tanto seguían en las aulas, pero como alumnado.

Tras ponerse la banda de graduación, tocaba disfrutar del acto, y cómo no, de la posterior fiesta, pero aunque se tomen un respiro no cabe duda de que estos alumnos tienen su mirada puesta directamente en el futuro. Una parte de ellos está buscando másters, pero todo el que quiera acceder ya al mundo laboral va a tener un camino fácil. "La gente viene a buscarnos, esta promoción es como el pan recién horneado, gusta tanto al panadero que lo vende como al que lo quiere comer. Es un lujo", contaba hace pocos días el director de la Escola Superior de Enxeñería Informática de la UVigo, Arno Formella. La titulación cuenta con unas prácticas obligatorias para graduarse, por lo que todos han tenido ya sus primeras experiencias. "Hay empresas de cualquier cosa, todos los sectores que os podáis imaginar demandan nuestro perfil. Al final, somos los primeros que salimos de Galicia junto a Santiago y A Coruña", cuenta la delegada, quien añade que también hay oportunidades para los que se quieren quedar en Galicia, principalmente a través de las ofertas de trabajo de Inditex. "Tira mucho, y pide en muchos sectores", concluye.