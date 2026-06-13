Expertos abordarán la falta de vivienda en la Ribeira Sacra

Hay concellos en la zona de la Ribeira Sacra con una población de entre 1.000 y 1.500 habitantes en los que no existe ni una sola vivienda para alquilar, y las empresas que quieren contratar trabajadores se encuentran con el problema de que éstos no tienen un lugar donde vivir en esta zona. Esta problemática se abordará el día 19 en un foro que reunirá en este territorio a expertos, administraciones y empresas.

Este encuentro, que tendrá lugar en el Parador de Turismo de Monforte de Lemos, está promovido por la Asociación Empresarial Ribeira Sacra Next, la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), con el fin de abrir un espacio de reflexión, análisis y propuesta sobre uno de los principales desafíos que afronta actualmente el territorio: el acceso a la vivienda. Una problemática que se convirtió en uno de los obstáculos para la fijación de población, el desarrollo empresarial y la atracción de talento, especialmente en los entornos rurales. El vicepresidente de la CEO, César Blanco, destacó que la vivienda se convirtió en uno de los retos estructurales más determinantes para el futuro de la Ribeira Sacra, y que el foro nace con el fin de acercar datos, escuchar especialistas y construir propuestas realistas y compartidas que permitan avanzar hacia una estrategia de vivienda adaptada a las necesidades reales del territorio.

Por su parte, el presidente de Ribeira Sacra Next, Severino Rodríguez, recuerda que se trata de una problemática que transciende la Ribeira Sacra y afecta a numerosas zonas del interior. Señala que el objetivo de la jornada es reunir a todos los actores implicados para consensuar medidas urgentes que permitan avanzar en una solución y sentar las bases de una mesa de trabajo estable que facilite la puesta en práctica de las conclusiones que se extraigan del encuentro. Apunta que la escasez de oferta residencial compromete la capacidad de las empresas para atraer y retener profesionales cualificados, especialmente en el medio rural, donde también se podría fomentar como actividad económica la rehabilitación de estas viviendas en el conjunto del territorio.

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El secretario xeral de la CEL, Jaime López, por su parte, anuncia que habrá más colaboraciones con Ribeira Sacra Next que servirán de nexo de unión entre ambas confederaciones para abordar los problemas comunes de un eje interior que «tiene que estar más unido que nunca para captar más fondos europeos para nuestras provincias».