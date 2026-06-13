Cinco heridos en una colisión entre dos turismos en Castrelo de Miño

Horas después de una jornada negra en las carreteras de la provincia de Ourense con dos fallecidos en distintos accidentes de tráfico, en la A-52 a la altura de Carballeda de Avia y en Vilardevós, otras cinco personas resultaron heridas en Castrelo de Miño tras una colisión entre dos turismos en la carretera OU-402, a la altura de la zona de Barral.

Según informó el 112 Galicia, el siniestro se produjo alrededor de las dos de la madrugada del viernes al sábado. El primer aviso llegó al Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia a través de llamadas de particulares, así como mediante el sistema automático de un teléfono móvil, que permitió establecer comunicación con las personas implicadas en el accidente.

Aunque los ocupantes de los vehículos se encontraban liberados, presentaban lesiones de diversa consideración, por lo que fueron evacuados por el 061.

En el operativo participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del GES de Ribadavia y voluntarios de Protección Civil de Castrelo de Miño, que colaboraron en las labores de asistencia y seguridad en la zona.