La Universidad de Vigo, Coren y Sertogal unen fuerzas en Sostenave, un proyecto para impulsar la avicultura sostenible

El campus de Ourense estará al frente de la mayor Unidad Mixta de Investigación (UMI) aprobada por la Xunta de Galicia en su última convocatoria de colaboración entre universidades y empresas. La Universidad de Vigo, Coren y la firma tecnológica Sertogal desarrollarán durante los próximos tres años Sostenave, un proyecto dotado con cerca de 4,4 millones de euros que busca trasladar a la producción avícola herramientas y conocimientos procedentes de la investigación científica para mejorar la sostenibilidad, la eficiencia energética, la calidad de los procesos y la digitalización de las explotaciones.

La iniciativa fue presentada en el campus ourensano y constituye una de las principales apuestas realizadas en Galicia en materia de transferencia de conocimiento al sector agroalimentario. Su singularidad reside, además, en el modelo de trabajo previsto. Los avances desarrollados en los laboratorios universitarios serán validados progresivamente hasta llegar a explotaciones reales de Coren, donde se comprobará su aplicación práctica en condiciones de producción.

Para hacer esto posible, la nueva unidad contará con financiación de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), que aporta 1,8 millones de euros cofinanciados con fondos Feder del programa Galicia 2021-2027, además de la inversión realizada por las entidades participantes. El proyecto estará coordinado desde la Facultad de Ciencias y reunirá a investigadores del Instituto de Agroecoloxía e Alimentación, del Instituto de Física, Computación e Ciencia Aeroespacial y del Campus Auga, el proyecto de especialización del campus de Ourense. En total participarán de forma directa 58 investigadores, a los que se sumarán otras 27 personas vinculadas a diferentes líneas de colaboración.

Sostenibilidad y bienestar

Sostenave se centrará específicamente en la avicultura de carne, una actividad con un peso relevante dentro del sector agroalimentario gallego y especialmente vinculada a la actividad de Coren. El objetivo es desarrollar investigación aplicada que permita responder a algunos de los principales retos del sector, desde la reducción del consumo energético hasta la incorporación de nuevas tecnologías de control y gestión, pasando por la mejora del bienestar animal y la reducción del impacto ambiental de las explotaciones.

La coordinadora científica del proyecto, la profesora de la Facultad de Ciencias Sidonia Martínez, explicó que la actividad de la unidad se organizará en torno a tres grandes ámbitos de trabajo. El primero estará orientado a la sostenibilidad y al bienestar animal, con investigaciones destinadas a optimizar el consumo energético de las naves y mejorar las condiciones de alojamiento de las aves.

El segundo se centrará en la nutrición y en la calidad de la producción, mediante el desarrollo de innovaciones relacionadas con la alimentación animal y de sistemas de visión artificial para monitorizar de forma objetiva distintos parámetros productivos.

El tercero abordará la digitalización de las explotaciones mediante herramientas asociadas a la industria 4.0, entre ellas los denominados gemelos digitales para la gestión de activos y nuevas estrategias de economía circular orientadas a la valorización de subproductos.

La investigación, a las granjas

Uno de los aspectos que más destacaron los responsables del proyecto es su orientación práctica. La investigación se desarrollará «siguiendo distintos niveles de madurez tecnológica para garantizar la aplicación real de los resultados». La fase inicial tendrá lugar en los laboratorios de la Universidad de Vigo, donde se realizará la investigación básica y la validación de principios científicos. Posteriormente se llevarán a cabo pruebas a escala intermedia en la planta piloto agroalimentaria de la institución académica y, finalmente, las soluciones serán evaluadas en condiciones reales en granjas y centros de procesado de Coren.

La participación de la cooperativa ourensana constituye una de las claves de la iniciativa. Coren actuará como empresa tractora del proyecto y facilitará que los avances obtenidos durante la investigación puedan ser trasladados directamente a la actividad productiva. Junto a ella participará Sertogal, cuya incorporación responde al modelo impulsado por la Xunta para favorecer la colaboración entre grandes compañías y pymes en proyectos de innovación.

Respaldo del campus

La puesta en marcha de Sostenave refuerza además el papel que el campus de Ourense ha ido consolidando durante los últimos años en el ámbito agroalimentario. Durante la presentación del proyecto, el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, recordó que la institución ocupa actualmente el puesto 17 del mundo en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la clasificación internacional elaborada por la Shanghai Ranking Consultancy, una posición que atribuyó al trabajo desarrollado por los grupos de investigación vinculados a este ámbito.

El rector defendió también el potencial científico y tecnológico de la provincia. Frente a quienes consideran que los procesos de innovación más avanzados deben desarrollarse necesariamente fuera de Galicia, defendió que existen capacidades suficientes para liderar proyectos competitivos desde el territorio. «Ourense ten futuro», afirmó, antes de destacar la capacidad del campus para captar financiación, participar en proyectos internacionales y colaborar con sectores estratégicos para la economía provincial.

La directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo, subrayó por su parte que Sostenave es la unidad de mayor presupuesto entre las aprobadas en la última convocatoria autonómica. La responsable autonómica destacó la importancia de una fórmula que combina investigación, transferencia tecnológica e inversión privada en una comunidad donde buena parte del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas con dificultades para mantener estructuras propias de I+D. En este contexto, defendió la colaboración entre universidades, grandes compañías y pymes como una herramienta para extender la innovación al conjunto del tejido productivo gallego.

Cotelo expresó además su confianza en el impacto que puede tener la iniciativa para la provincia y para el sector agroalimentario. A su juicio, el proyecto reúne las condiciones necesarias para convertirse en «un gran proxecto de país e moi importante para Ourense», tanto por el volumen de recursos movilizados como por la capacidad de trasladar conocimiento científico hacia la actividad económica.