Talento ourensano: Adriana Caride, tercera de España de entre casi 1600 participantes en un desafío de inglés

Si uno se apunta a un concurso con otros 1.568 participantes, sus opciones de quedar entre los tres primeros son de apenas un 0,19%: algo tan improbable como lanzar una moneda al aire nueve veces y que siempre salga cara, o acertar el minuto exacto de seis goles en este Mundial de Fútbol. Pero cuando el talento y el esfuerzo van de la mano, la suerte pasa a un segundo plano. Lo acaba de demostrar una estudiante ourensana: Adriana Caride, alumna de 6º de Primaria en el Carmelitas, ha logrado quedar tercera de toda España en un concurso de inglés al que se presentaron casi 1.600 alumnos de su mismo curso.

La joven de As Burgas se ha impuesto en The Big Challenge, un popular concurso educativo europeo creado en Francia en 1999 con el fin de motivar el aprendizaje del inglés mediante una divertida prueba de preguntas y respuestas entre alumnos de Primaria y Secundaria. En ella prima, aparte de la destreza en el idioma, la agilidad mental, pues los alumnos deben responder un total de 55 preguntas en tan solo 50 minutos. «Van de menos a más difíciles, y abarcan compresión oral, comprensión lectora, de gramática, e incluso algo de cultura y tradiciones en los países de habla inglesa», comenta Laura Conde, profesora de inglés en el Carmelitas, que lleva ya 8 años participando en esta dinámica.

«Non se me pasara pola cabeza que poidera conseguilo»

De hecho, Adriana no fue la primera Caride en enfrentarse a este gran reto, pues ya su hermana había participado en el concurso. Fue ella, junto a «velo como un xogo, quería probar», lo que animó a la pequeña ourensana a presentarse ya en el curso pasado. Con una tablet académica y desde una de las aulas —el concurso se lleva a cabo online— Adriana ya quedara campeona provincial de su categoría en 5º de Primaria, por lo que en sexto no dudó en repetir e intentar superarse. Eso sí, poco sabía que sus resultados mejorarían tanto: «Da primeira da clase aún bueno, porque xa quedara o ano pasado, pero no posto que quedei non se me pasara pola cabeza nunca», confiesa. Cuenta que las preguntas relacionadas con cultura fueron su talón de Aquiles, pero no supusieron un gran obstáculo para su bronce absoluto entre los cientos de colegios que presentaron a alumnos de 6º de Primaria.

No es sorpresa para nadie con estos resultados que la relación entre Adriana y el inglés viene de atrás. Desde pequeña sus padres le apuntaron a una academia a la que ahora acude tres horas a la semana con gusto, pues es su asignatura preferida. De hecho, ya ha logrado aprobar el nivel A2 del certificado Cambridge sin ni siquiera alcanzar la ESO, y para el año ya está pensando en preparar el B1, así como volver a presentarse al The Big Challenge. «É un idioma moi importante porque se fala en moitas partes, eu de pequena tamén pensaba que non facía falta e non quería aprendelo, pero meus pais animáronme, e agora gañar premios así faime estar contenta», cuenta como consejo para aquellos compañeros a los que no les gustan tanto las lenguas extranjeras.

Aunque Adriana no se podía creer lo que había conseguido cuando le comunicaron la nota, las profesoras que le enseñaron inglés durante estos cursos tenían menos dudas de ello: «Tiene un muy buen nivel, es una niña muy inteligente y muy despierta. A mí no me sorprendió, yo esperaba que quedase bien, a lo mejor no tanto, pero lo logró», añade Conde.