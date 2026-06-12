¿Cómo actuar si se incendia un vehículo eléctrico en el garaje de la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense?: Un simulacro tiene la respuesta

¿Qué sucedería sí se incendia un vehículo eléctrico en los garajes de la comisaría de la Policía Nacional de Ourense? Esa fue la pregunta a la que respondieron ayer los propios agentes y los bomberos de la ciudad con la realización de un simulacro de emergencia en las instalaciones.

Los policías descubrieron que en el aparcamiento subterráneo había prendido un coche eléctrico que se hallaba recargando la batería. Con el primer susto llegó también la primera toma de decisión: avisar a los bomberos.

Tras alertar al parque, se llevó a cabo la evacuación parcial de la planta baja hacia el punto de encuentro estipulado en el plan de emergencias. Una acción que sirvió para comprobar destrezas y tiempos de reacción por parte de la Policía Nacional, pero también por parte de los bomberos, que estudiaron su tiempo de respuesta y la forma de proceder en el edificio público en el caso de una intervención real.

La simulación forma parte de la formación en materia de autoprotección y coordinación en emergencias que lleva a cabo la Policía Nacional, en el marco de la cual hace un par de semanas recibió una charla por parte de los bomberos sobre cómo actuar ante incidencias en vehículos eléctricos e híbridos.