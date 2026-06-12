La máxima temperatura del año llena Oira de bañistas en el estreno de la temporada de piscina en Ourense

Los termómetros por encima de los 30 grados no son novedad en la ciudad termal. Los ourensanos, los gallegos más acostumbrados a las altas temperaturas, no se dejan sorprender por cifras que estén por debajo de los 40 grados, temperatura que casi se alcanzaron ayer en el día más caluroso de lo que va de año y el mejor para llevar ese título: la primera jornada de las piscinas de Oira en funcionamiento.

La inauguración de la temporada oficial de piscinas coincidió con la máxima temperatura registrada por Meteogalicia en todo el 2026: 38,7º, un mercurio que hizo las delicias de los primeros bañistas en el refugio climático de la ciudad, donde este verano desde el Consello Municipal de Deportes prevén alcanzar los 125.000 usos. Un contador que comenzó ayer.

A las 11.00 horas se animaron los primeros para estrenar la lámina de agua y un césped que, preparado para el estreno, asemejaba un tapete. Familias y grupos de adolescentes con las clases recién terminadas fueron los primeros usuarios de unas infraestructuras que abren todos los días hasta el próximo 13 de septiembre con acceso gratuito y sin necesidad de cita previa, en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas.

«Nos dieron ya las notas el martes, así que estamos de vacaciones desde entonces y con el calor estábamos yendo al río, pero nos gusta más la piscina, así que estábamos esperando la apertura», comentaban desde las toallas un grupo de escolares de Bachillerato del Colegio Maristas.

Oira se convirtió con esta apertura por todo lo alto en el primer recinto acuático de la comarca en llenarse de bañistas en busca del primer chapuzón. Para que fuese una cita inolvidable para todos, desde el consistorio recordaron la importancia de respetar las normas: No estará permitido utilizar sillas o tumbonas en la zona de playa, salvo en el caso de personas con movilidad reducida, tampoco acceder con bicicletas o patinetes, que deberán estacionarse en las zonas habilitadas en el exterior. A mayores, tampoco se permitirá fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones.

En la jornada de este viernes las reglas se respetaron por decisión propia y por profesionalidad del servicio de socorrismo que ya trabaja para evitar incidentes y mantener la seguridad en la zona.

Más oasis para enfrentar el sofoco

Las piscinas de Oira fueron las primeras en abrir, pero desde hoy ya no son las únicas. En el vecino concello de Barbadás la temporada estival se inaugura esta misma mañana. Desde las 11.00 hasta las 21.00 horas aquellos que busquen escapar del calor en el agua, también encontrarán refugio en estas piscinas municipales del área metropolitana que, como novedad, incorporan una silla para personas adultas con movilidad reducida, facilitando un baño más autónomo.

Mañana es el turno de la piscina de la Tecnópole. Como jornada inaugural la entrada será gratuita, pero a partir del lunes y hasta el 30 de agosto— día de su cierre— tendrá un coste de 2 euros. El horario para disfrutar de estas instalaciones es de 12.30 a 20.30 horas.

De regreso en la ciudad, los más pequeños no tienen que salir del centro para pasárselo bien bajo el agua, el Concello pone en marcha desde hoy y hasta el próximo 6 de septiembre los juegos acuáticos de la Alameda do Cruceiro. Un espacio de ocio que entre las 10.00 y las 20.30 horas convertirá Ourense en un infantil parque acuático.