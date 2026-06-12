Las notas de la PAU desvelan a los tres mejores estudiantes de Ourense, con un futuro prometedor en Matemáticas y Medicina

Y llegó el día que todos estaban esperando. Tras nueve duros meses en 2º de Bachillerato, y después de enfrentarse a una de las ediciones más polémicas de las pruebas —con los fallos en los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico—, el alumnado que realizó la PAU recibió sus calificaciones este jueves por la tarde. Entre vídeos, emoción y puede que alguna que otra desilusión, los estudiantes recibieron el resultado de la larga travesía que marcó sus vidas durante el último curso, y que decidirá si el próximo año podrán entrar en la carrera que deseaban. Pero, mientras varios estarán pendientes de la nota de corte, unos pocos jóvenes ourensanos ya respiran con tranquilidad, sabiendo que podrán elegir cómodamente tras obtener unas calificaciones prácticamente perfectas: son los tres alumnos que han obtenido la mejor nota media en la fase general. Los tres estudian en la ciudad de As Burgas, dos de ellos empezarán en septiembre en las mismas aulas y sus rutinas de trabajo varían en cada caso.

Rodrigo Villaverde, la mejor nota

En lo alto del podio se sitúa Rodrigo Villaverde Hermida, el alumno de Maristas que ha obtenido un 9,862 en las materias obligatorias. Promediando esta calificación con su nota en el Bachillerato biosanitario y las ponderaciones de las optativas, la media se le queda en un 13,58 sobre 14, y ya tiene claro qué quiere hacer con semejante tesoro: el grado en Matemáticas en la Universidade de Santiago de Compostela (USC). «Gustáronme dende pequeno, pero cando decidín estudalas de verdade foi nestes dous últimos cursos de Bacharelato. Comezáronme a agradar máis seriamente, e quixen facer a carreira», cuenta. Acostumbrado a obtener las calificaciones más altas de la clase, sabía que los exámenes de la PAU le habían salido bien, pero en ningún momento se imaginaba obtener una nota tan alta ni llegar a ser el top de toda la provincia termal.

Dicha sorpresa se incrementó aún más por la forma en la que recibió la noticia, pues, en contraposición a las grandes expectaciones o los vídeos virales, a Villaverde la nota más importante de lo que lleva de vida le pilló en el gimnasio. «Tiñan dito que non se ían publicar ata as 20 horas, pero ao final mandárona a iso das 17. Estaba rematando unha serie cando recibín o correo da CIUG», rememora al día siguiente. Rápidamente soltó las pesas y llamó a sus familiares y amigos para contarles las buenas noticias y preocuparse por las del resto. Como tantos otros, Villaverde llegó al primer día de la PAU con bastantes nervios, pues «ao final levas todo o curso preparándote para ese momento», y no tenerlos sería hasta contraproducente. Pero, ya con la llegada de la primera ronda de exámenes, consiguió sentirse más tranquilo, y el transcurso de las pruebas trajo para él más confianza en la constancia y el esfuerzo que le habían acompañado estos nueve meses. Ahora, ese ejemplo de trabajo duro volará hasta el mundo de las matemáticas y el ambiente universitario, y aunque no tiene claro a qué quiere dedicarse tras graduarse, tiene tiempo y capacidad de sobra para decidirlo.

Julia Pérez Gómez, alumna del IES As Lagoas, segunda mejor nota de la PAU 2026 en Ourense / Brevebretema

El IES As Lagoas vuelve a destacar

Para conocer a la siguiente de la lista en Ourense hay que pasearse hasta el IES As Lagoas, un sospechoso habitual de estos ránkings. El instituto público ya dio el año pasado, con Elena Flórez, a la mejor alumna de la provincia —así como un premio extraordinario de Bachillerato—, y este año se ha llevado la plata con Julia Pérez Gómez. «¿En serio? ¡No me lo puedo creer!», exclamaba a través del teléfono al enterarse de su posición a nivel provincial. Hace una semana entraba a la PAU con el objetivo de acceder a la carrera con altos estándares por excelencia y, tras unos exámenes de los que no salió tan contenta como querría, pensaba que llegaría muy justa a la nota de corte. Pero nada más lejos de la realidad. «Estaba con mi madre en el sofá cuando me llegó el correo y, claro, venga a llorar las dos. Fue toda una sorpresa», expresa la ourensana.

Combinando los exámenes con la media que sacó en el Bachillerato de Biología y Química, su nota alcanza el 9,5, que sube hasta un 13,47 con las ponderaciones. ¿Su destino? El mismo que tomó Elena, y el que lleva deseando desde muy pequeña: «Medicina. Desde 5º de Primaria tengo esa vocación. Me interesa un montón, me gustaría aprender todo sobre el cuerpo humano, las enfermedades y poder ayudar a la gente», expresa, aunque todavía tiene que decidirse entre la USC o Santander para marcar su camino. Cree que el secreto del éxito del IES As Lagoas está en «los profesores, que preparan muy bien. Los que tuve este año fueron muy buenos, se involucraban, ayudaban y te daban todo establecido para que tú pudieses estudiar bien en casa».

Xiana Sotelo Fernández, alumna del IES Otero Pedrayo, tercera mejor nota de la PAU 2026 en Ourense. / Brevebretema

Xiana Sotelo, de Moreiras a Matemáticas

La tercera nota más alta de esta PAU en Ourense descansa hoy en su parroquia de Moreiras (Toén), donde su hazaña ya es conocida entre sus vecinos y le brinda un «así é como ten que seguir» al encontrárselos por la calle. Se trata de Xiana Sotelo Fernández, estudiante del IES Otero Pedrayo que, curiosamente, el próximo curso compartirá aula con Rodrigo: su 9,5 en la fase general se transforma en un 13,132 con las ponderaciones, y le vale de sobra para entrar en el grado de Matemáticas por la USC. Su nota es un gran alivio después del reto que ha supuesto su etapa de Bachillerato, pues, tras hacer el primer curso en la rama de Ciencias Sociales, para segundo decidió cambiarse a la modalidad tecnológica, lo que conllevó tener que «recuperar» dos asignaturas del curso anterior, además de preparar la selectividad. «La PAU me daba impresión precisamente por eso: ahora tenía que hacer las dos Matemáticas obligatorias después de estar acostumbrada a las aplicadas, más fáciles».

«Me daba bastante miedo», cuenta, aunque los nervios con los que llegó al primer día de las pruebas se disiparon en cuanto tuvo el primer examen delante. Pudo afrontar la PAU con confianza, pero, eso sí, nunca se imaginó poder llegar a tener esta nota: «Y eso que mi familia me tenía mucha fe, siempre saqué buenas notas y consideraba que los exámenes me salieron bien, pero no me lo esperaba para nada. Cuando me llamó el presidente de la CIUG para decirme que fui la tercera de Ourense, pensaba que era una broma», cuenta. De su calificación total se enteró con su novio, ya que habían quedado para grabarse el típico TikTok viral reaccionando a las notas. «Lo grabé, pero no lo subí, me daba vergüenza», cuenta entre risas.

Polémica por los exámenes y controles anticopias

Como curiosidad, ninguno de los top 3 de la PAU en Ourense se enfrentó a los polémicos exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico. Sí tuvieron amigos que lo hicieron, y recuerdan negativamente lo que pasaron. «Supuxo unha carga de estrés engadido para os compañeiros que o fixeron, estiveron eses días coa incertidume de non saber como se ían corrixir. Non é agradable estar a facer un exame crucial e ver que ten tantos problemas, que cada rato veñen a corrixilo ou que che dean 30 minutos máis para facelo», cuenta Rodrigo sobre lo comentado con sus amigos. Estos alumnos han sido también parte de la generación con más controles anticopias hasta el momento y, aunque notaron el paso de detectores por las clases, a ninguno le supuso una distracción o un inconveniente para su rendimiento.