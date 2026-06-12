Muere un motorista en un choque con una furgoneta en la A-52

Un motorista falleció en la autovía A-52 a primera hora del viernes tras verse implicado en un accidente de tráfico con una furgoneta a la altura del concello de Carballeda de Avia.

El siniestro se produjo poco después de las 07.45 horas, a la altura del punto kilométrico 255 de la A-52, según informaron fuentes de la Guardia Civil. Fue el propio conductor de la furgoneta quien contactó con el 112 Galicia para informar de que acababa de producirse una colisión por alcance con una motocicleta en la vía de alta capacidad, y en la propia llamada al equipo de emergencias ya alertaba de que el golpe podría haber resultado fatal para el conductor de la moto.

Al recibir el aviso, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se dio la alerta al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó inicialmente el helicóptero medicalizado con base en Ourense y también informó a los bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia y la Guardia Civil de Tráfico.

En el lugar de los hechos los equipos sanitarios tan solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre a consecuencia del impacto que, según las primeras investigaciones, se produjo cuando la furgoneta realizó una maniobra de adelantamiento a un camión, pero al incorporarse de nuevo al carril no se percató de la presencia del motorista, impactándole en la parte posterior y provocando su salida de vía y posterior golpe contra la protección de la carretera. Los tres vehículos circulaban en dirección Vigo.

La víctima es un ourensano hermano del regidor del concello de San Amaro, Fernando Rodríguez Redondo.

Mes negro en las carreteras ourensanas

Con este accidente de tráfico se elevan a cuatro las víctimas mortales en las carreteras ourensanas en los últimos 30 días. El 13 de mayo perdía la vida en la A-52, a la altura del concello de Melón, un camionero de 50 años al caer al vacío desde la cabina de su tráiler, tras un accidente en el que su vehículo hizo tijera en el viaducto.

Tan solo dos días después, en Sandiás, fallecía un joven de 27 años en una salida de vía donde se investiga el exceso de velocidad como principal causa del suceso. A finales del mes de mayo otro siniestro mortal acababa con la vida de una vecina de Cea en la OU-504, en el término municipal de San Cristovo de Cea.