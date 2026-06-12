Muere un motorista en un choque con una furgoneta en la A-52 en Ribadavia
Fue el chófer el que alertó al 112 del accidente, ocurrido a la altura del punto kilométrico 255
Un motorista falleció esta mañana tras verse implicado en un accidente de tráfico con una furgoneta en la autovía A-52, a su paso por el municipio de Ribadavia.
El siniestro se produjo alrededor de las 07:45 horas, a la altura del punto kilométrico 255 de la A-52. Fue el propio conductor de la furgoneta quien contactó con el 112 Galicia para informar de que acababa de producirse una colisión por alcance con una motocicleta. A consecuencia del impacto, el motorista sufrió una salida de vía por el margen derecho. El chófer indicó la posibilidad de que el motorista hubiera fallecido.
Nada más recibir el aviso, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó inicialmente el helicóptero medicalizado con base en Ourense. También fueron alertados los Bomberos de O Carballiño, el GES de Ribadavia y la Guardia Civil de Tráfico.
Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento del motorista.
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