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Alerta por cianobacterias en el embalse de Lindoso

La asociacion vecinal exige que Lobios y Entrimo señalicen esta situación para que vecinos y turistas conozcan los riegos del baño

Imagen de archivo del embalse de Lindoso.

Imagen de archivo del embalse de Lindoso. / Brais Lorenzo

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Adela Ferradás

Ourense

La Asociación de Vecinos de As Conchas alerta de que el embalse de Lindoso «es la siguiente víctima de la ganadería industrial» y espera que Lobios y Entrimo señalicen correctamente esta grave contaminación y no sigan los pasos de Bande, Lobeira y Muíños. Según la documentación gráfica y los análisis realizados por su equipo científico, en Lindoso se han detectado cianobacterias compatibles con los géneros Microcystis y Aphanizomenon, organismos que están asociados a la producción de toxinas peligrosas para la salud humana, la fauna y el medio ambiente, denuncian.

La asociación manifiesta su preocupación por la «gravísima situación ambiental que afecta al río Limia y a los embalses de su cuenca». Apunta que lo que por años fue denunciado como una contaminación persistente en el embalse de As Conchas «se ha convertido ahora en un problema de mayor alcance: ya no tenemos un embalse contaminado, sino dos. El de Lindoso presenta un importante episodio de proliferación de cianobacterias, con un grado de contaminación que consideramos igual o incluso superior al observado en As Conchas». Apuntan que la Microcystis es uno de los géneros de cianobacterias de agua dulce más estudiados por su elevada toxicidad, ya que puede producir microcistinas, un grupo de potentes hepatotoxinas capaces de dañar el hígado, mientras que la Aphanizomenon puede producir saxitoxinas, de naturaleza neurotóxica, y cilindrospermopsina, una citotoxina que puede afectar al hígado, los riñones y otros órganos.

Aseguran que estas floraciones de cianobacterias no son un fenómeno aislado ni casual: están «directamente relacionadas con el exceso de nutrientes en el agua, especialmente nitrógeno y fósforo, procedentes de la contaminación generada por el no reciclaje adecuado de los purines, la gallinácea y los residuos de cerdo de las granjas y la ganadería industrial de A Limia».

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Reruerdan que existe una sentencia firme desde el mes de febrero, que condena a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por no haber actuado eficazmente durante más de 15 años ante la contaminación del río Limia y de As Conchas, pero «hasta la fecha no se han adoptado medidas eficaces para detener el problema». La asociación advierte de que si no se actúa de forma urgente, el daño ambiental y sanitario avanzará. La Dirección Xeral de Saúde Pública prohíbe el baño en Portoquintela, en Bande, y en O Corgo-A Rola, en Muíños, ambos en As Conchas, por tener nivel amarillo de riesgo.

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