Ourense enciende el 4 de diciembre la iluminación navideña más cara de su historia, con un presupuesto de 750.000 euros

Aquí tienes el mismo texto que me has facilitado, manteniendo su estructura original, pero con todas las palabras clave, precios, barrios, fechas y horarios destacados en negrita para que los localices al instante:

Ourense tendrá este año la iluminación navideña más cara de la historia, la que llega a más puntos y la que contará con más arcos de luz. El último año del actual mandato, antes de las elecciones, no solo es el de las obras pendientes de inaugurar, sino que la adjudicación de la iluminación de Navidad que acaba de hacer el Concello alcanzará los 750.000 euros, 150.000 más que en la última edición.

El pliego que tiene a licitación el Gobierno local incluye la instalación en catorce puntos diferentes. La inversión y el número de lucería más intenso se concentra, como es habitual, en la zona centro, pero también hay partidas y un número de arcos y guirnaldas previstos en el pliego para llegar al casco histórico, Barrocás, Carballeira, Couto, Vista Hermosa, A Ponte, Lagoas, Mariñamansa, Milagrosa y San Francisco. También se instalarán puntos de iluminación de Navidad en Velle y en la zona de Covadonga, y habrá además alguna guirnalda en Seixalbo.

Estará del 4 de diciembre al 11 de enero.

El pliego obliga a la empresa concesionaria —que en estos últimos años ha sido la firma Ximénez, la misma que en Vigo— a que la instalación deba estar en funcionamiento de forma automática desde las 18:00 horas del día 4 de diciembre de este año y hasta las 00:00 horas del día 11 de enero del año siguiente.

El montaje de las instalaciones se realizará bajo las siguientes directrices generales: con carácter previo a la colocación de los elementos de instalación, se presentará para su supervisión municipal el plan de instalación que desarrolle la planificación propuesta. En dicho plan, para cada zona a iluminar (fachada, plaza, árbol y calles), se detallarán las ubicaciones finalmente elegidas.

Todo a punto antes de la fecha inaugural

Una vez supervisado el citado plan, se iniciará la colocación de las estructuras y soportes que sostendrán los elementos ornamentales. Las instalaciones deberán estar completamente montadas, probadas, legalizadas y en perfecto estado para su puesta en servicio 7 días naturales antes del día y hora fijados para el comienzo (inauguración) del alumbrado navideño.

Noticias relacionadas

Así que, con todo en marcha, Ourense ya sabe que tendrá iluminación desde las 18:00 horas hasta las 00:00 horas, ambas inclusive, excepto los viernes y sábados, así como los días 24 de diciembre, 31 de diciembre y 5 de enero, que estará hasta las 3:00 de la mañana.