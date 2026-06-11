Multa de 1.050 euros para un joven de Ourense por pornografía infantil: tenía en el móvil 911 fotos y vídeos sexuales de menores

Debe pagar una multa de 1.050 euros —puede fraccionarla en cuotas mensuales de 88— y no podrá ejercer ningún trabajo o actividad que conlleve contacto con menores de edad, durante los próximos dos años y seis meses. Además, queda decomisado su teléfono móvil, en el que se encontraron un total de 688 imágenes y 223 vídeos de pornografía infantil. Estas son las penas con las que se conformó este jueves en Ourense un joven de 24 años, con domicilio en la ciudad, un varón nacido en Caracas (Venezuela) y solicitante de asilo. En la audiencia preliminar celebrada en la Sección Penal (plaza 1), el acusado reconoció los hechos y aceptó el acuerdo negociado entre la Fiscalía y la defensa. Tras la conformidad, la resolución es firme.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, del pasado mes de diciembre, el encausado carece de antecedentes penales. Al cierre de 2025 aún no se había resuelto su petición de asilo. Tras una información del CyberTipline del NCMEC —el sistema de informes centralizado contra la explotación infantil en línea—, recibida por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, se constató que el acusado almacenó el 20 de mayo de 2024, en la aplicación Google Drive, 21 archivos con material de contenido pornográfico infantil.

El 14 de octubre de ese año, la Policía solicitó autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del acusado en la ciudad de Ourense, con el objetivo de intervenir todos aquellos elementos que tuvieran relación con la actividad investigada de pornografía infantil. El juzgado de Instrucción Número 3 concedió el permiso para la diligencia.

Durante la inspección, los agentes se incautaron, entre otros objetos, de un terminal móvil, del que ahora se acuerda el comiso con la sentencia de conformidad. En ese teléfono, que la Policía encontró en la mesilla de noche del dormitorio del acusado, se llevó a cabo un análisis técnico y un volcado, con autorización judicial. Los agentes encontraron los 21 archivos que fueron almacenados en mayo de 2024. Contenían un total de 108.164 imágenes y 1.017 vídeos de diversa índole. Los investigadores identificaron 688 imágenes y 223 vídeos que recogían escenas en las que aparecían menores de edad «en inequívocos actos o de carácter sexual», dice la Fiscalía en su escrito, la base de los hechos probados. Este joven poseía el material para su consumo.

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El acuerdo de conformidad alcanzado este jueves, al que el acusado dio el visto bueno, reduce a una pena de multa una petición inicial del ministerio público de 12 meses de prisión. Como la pena principal consiste en una sanción económica, decae la solicitud inicial de dos años de libertad vigilada. Sí se impone a este pedófilo una inhabilitación especial para el ejercicio de profesión y oficio o actividad —sean retribuidos o no— que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad. El plazo de esta prohibición será de dos años y medio.