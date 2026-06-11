Hallan restos de un feto en el asentamiento de O Castelo de Valencia do Sil

La campaña arqueológica 2026 en el yacimiento de O Castelo de Valencia do Sil, promovida y financiada por el Concello de Vilamartín de Valdeorras, ha permitido documentar nuevos hallazgos de gran relevancia para el conocimiento histórico de Valdeorras y del noroeste peninsular en época tardorromana. Y uno de los más significativos ha sido de restos óseos de un individuo infantil perinatal de entre 36 y 38 semanas, y probablemente vinculado a una de las primeras fases de ocupación del yacimiento.

Los resultados preliminares de esta intervención confirman, una vez más, el enorme potencial arqueológico del asentamiento. Entre los principales avances destaca la documentación de nuevas estancias habitacionales dentro del gran complejo residencial identificado en campañas anteriores, y la recuperación de una importante cantidad de materiales cerámicos y metálicos asociados a los siglos IV y V d.C. Especialmente relevante resulta los elementos cerámicos completos o prácticamente completos, que permiten aproximarse con mayor precisión a las formas de almacenamiento, preparación y consumo de alimentos dentro del asentamiento. También cuchillos, piezas de uso cotidiano y elementos de adorno personal, entre ellos anillos de bronce, lo que ofrece una imagen cada vez más detallada de la vida diaria de las personas que habitaron O Castelo.

Pero según Celtia Rodríguez González, directora de la excavación, «encontrar un individuo infantil en estos contextos resulta relativamente extraño para las cronologías que manejamos del final del Imperio romano», ya que «este tipo de prácticas son más conocidas en sociedades prehistóricas, protohistóricas y en contextos del cambio de Era, como se ha documentado en otros yacimientos de Galicia como A Lanzada, en Sanxenxo, donde se identificaron individuos infantiles del siglo I d.C. en un espacio de patio. En el caso de O Castelo, la estratigrafía parece indicar que podría estar vinculado a la primera fase del asentamiento». No obstante, «aunque es todavía muy pronto para aproximar la hipótesis, probablemente pertenezca a esa primera fase, muy vinculado con los Gigurros de Valdeorras», señala Carlos Tejerizo, codirector de los trabajos, y «de ser así, estaríamos ante el primer cuerpo de un Gigurro de Valdeorras».

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Desde la dirección de la intervención se subraya que los resultados son todavía provisionales y que el estudio del yacimiento continúa en curso.