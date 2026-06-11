La Galleta Solidaria expande su apoyo a la investigación del cáncer infantil en la provincia de Ourense
La Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Provincial de Pasteleros elaboran 4.000 galletas solidarias a un euro para recaudar fondos destinados a la investigación de la enfermedad infantil
Es difícil resistirse a un dulce cuando lo ofrecen en la rúa do Paseo en plena mañana calurosa, pero decir que no resulta todavía más complicado cuando detrás hay una causa solidaria. Eso fue lo que vivieron este jueves cientos de ourensanos, que aportaron su granito de arena a una nueva edición de la Galleta Solidaria, el programa en el que pasteleros y voluntarios se unen para ponerle azúcar a la lucha contra el cáncer infantil.
La Galleta Solidaria se expande a la provincia
Con la este año son ya nueve ocasiones en las que AECC y la Asociación Provincial de Pasteleros y Confiteros organizan conjuntamente esta campaña, en la que los artesanos elaboran alrededor de 4.000 galletas (3.750 en este año) con cara sonriente para vender a pie de calle por el módico precio de 1 euro, y todo lo recaudado va destinado a la investigación por el cáncer infantil. Lo hacen altruistamente, y sin cambiar el precio desde que se comenzó la campaña a pesar de la inflación.
Esta edición, eso sí, traía novedades, pues los dulces no estarían solamente disponibles en As Burgas: también se pueden comprar en las comarcas de A Limia, Verín o Valdeorras, donde son pastelerías de la propia localidad las que confeccionan las galletas. "Además este año se sumaron muchos establecimientos a la causa, en Verín son 10 o más vendiento galletas", explica Judit Vega, gerente de la sede provincial de AECC
Desde primera hora de la mañana, a las 9.30 horas, la carpa instalada frente a la Subdelegación de Defensa atrajo a vecinos y curiosos que se acercaron a colaborar, y el puesto no cerró hasta agotar existencias. Aunque esta acción tiene un componente principal de visibilizar lo que hace la asociación —tanto por los pacientes como por sus familias—, las cantidades que se recaudan no son nada despreciables, pues el cheque de recaudación que se entregó a AECC en 2025 superaba los 4000 euros.
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