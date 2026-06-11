Un dron escolar y mucha ingeniería en la Feria de Talentos de Maristas Ourense

Este viernes, el Colegio Maristas-Santa María se vistió de gala para celebrar la Feria de Talentos del centro, un marco en el que los alumnos de 2º de la ESO compartieron con sus compañeros el ingenioso dispositivo que los llevó a alzarse con el subcampeonato en la Liga Maker Drone.

En concreto, el equipo de Maristas se enfrentó a un reto propuesto por la organización para reducir los riesgos laborales en el mantenimiento de molinos eólicos. La competición exigía que el dron fuera capaz de realizar dos tareas críticas: disparar agua a las hélices y recoger cajas pasando a través de ellas en un máximo de tiempo de tres minutos.

«Nuestro dron tuvo un peso total de solo 280 gramos, muy por debajo del límite de 800 gramos, y aún así consta de los dos mecanismos principales: una bomba de 5V alimentada por una pila independiente para no agotar la energía del dron, conectada a una placa arduino uno, una manguera de PVC y una punta de jeringuilla para aumentar la presión y evitar goteos», contaba ayer Sofía Rodríguez, quien se encargó de exponer el proyecto ourensano también durante la exposición del concurso.

A mayores de todo eso, el equipo instaló dos láseres en un ángulo específico que «convergen en un punto cuando el dron está a la distancia exacta de 50 centímetros del objetivo, indicando el momento óptimo para disparar», presumía la estudiante ante cursos inferiores.

Con todo, a pesar del desarrollo tecnológico y de quedar segundos entre una quincena de colegios participantes, el camino no fue fácil. En la primera ronda, el dron chocó contra una de las hélices y la garra de recogida —que también construyeron para la segunda parte de la competición— se rompió. Sin embargo, el equipo logró clasificarse «de milagro en el desempate gracias al diseño por ser el más liviano, haber cumplido todas las tareas previas a la presentación y ser también el más económico, no gastamos más de 37,53 euros».

Quien lo contó en el interior del gimnasio de Maristas fue Nehuén del Río, el piloto del dron, que contó con la compañía de Guillermo González y la asistencia de Pablo García. Ayer, los tres integrantes del grupo no solo explicaron el funcionamiento técnico, sino que también invitaron a los alumnos de 1º de la ESO a probar su destreza si fuesen ellos los que se pusiesen al frente de un dron. Para ello, instalaron circuitos de prácticas donde sus compañeros pudieron aprender a realizar maniobras de pilotaje, hacer zig-zag entre conos y aterrizar con precisión la aeronave o más bien intentarlo, porque todos descubrieron que «es más difícil de lo que parece» aunque igual «de divertido».