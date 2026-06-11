La exigencia del alcalde de Barbadás a los socialistas para que se disculpen no surte efecto y el acto de conciliación se salda sin acuerdo

Tras sentirse señalado y vilipendiado en público, el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, tiene la intención de seguir adelante con las acciones judiciales contra varios responsables orgánicos del PSdeG en Galicia y Ourense. Este jueves se celebró el acto de conciliación con el que el regidor pretendía una avenencia tras su petición de disculpas por parte de los cargos socialistas que realizaron declaraciones públicas después de la denuncia interna de una concejala contra el alcalde, el pasado diciembre, porque la mujer sintió que el regidor no la protegió tras comunicarle que otro edil le había enviado mensajes de contenido sexual fuera de tono. Después de que una magistrada de lo Social desestimase la demanda de la concejala contra el alcalde y el Concello, por supuesta vulneración de derechos fundamentales e incumplimiento de prevención de riesgos, Valcárcel compareció para exigir disculpas. No se han producido. Este jueves compareció al acto de conciliación una procuradora en nombre de los cargos socialistas emplazados por el alcalde en la papeleta de conciliación. La procuradora que representa al PSdeG de Galicia y Ourense, como personas jurídicas citadas también en la acción judicial, no pudo formalizar el personamiento.

En un acto breve ante la jueza de la plaza 5 de la Sección Civil de Ourense, el abogado del regidor, Alberto Arca, se ratificó en la solicitud de rectificación y petición de disculpas, mientras que la procuradora de los emplazados se opuso. Sin acuerdo, ahora puede abrirse la vía penal, en forma de querella por injurias y calumnias. El acto de conciliación es preceptivo para poder presentar esa acción por presunto delito.

Valcárcel emplazaba a un acto de conciliación a las cinco concejalas socialistas, al líder ourensano del PSOE, Álvaro Vila —este jueves prefirió no hacer declaraciones, más que indicar que «non tiña razón de ser asistir» a la conciliación—, al secretario de organización provincial, Antonio González, y al secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. El regidor solicita una cuantía máxima de 50.000 euros por daños morales porque considera que sus excompañeros menoscabaron su imagen. Reclamaba en la papeleta de conciliación «disculpas públicas» de los citados y que rectificasen. Cree que las declaraciones de sus viejos compañeros, ahora rivales, son falsas y sin fundamento.

Hace unos días, en una rueda de prensa, el alcalde de Barbadás lamentó que «primero hablaron de acoso en genérico, después de encubrimiento de acoso sexual, que a día de hoy ni tan siquiera está denunciado, y finalmente, de acoso laboral. En la demanda desestimada de la edil se habla única y exclusivamente de una infracción por prevención de riesgos laborales, por la que reclamaba casi 100.000 euros al Concello y a mí», subrayó el regidor.

La impresión de Valcárcel es que lo que ha sucedido con él «fue una operación política dirigida para desviar la atención sobre otro caso en Lugo», en referencia al alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, investigado por presunto acoso sexual.

En esa comparecencia, Valcárcel criticó la «purga» a la fue sometido, «especialmente dolorosa» tras casi 30 años en el PSOE y 11 como alcalde. Ahora es un no adscrito que gobierna con dos ediles más: otro exsocialista y el representante de Democracia Ourensana. Juntos rigen en franca minoría —3 de 17 concejales— un municipio de 11.200 habitantes.