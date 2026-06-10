Ourense estrena el Consulado Honorario de México en Galicia como puente para reforzar los lazos económicos, culturales y migratorios

El Salón Noble del Liceo de Ourense acogió en la tarde de este miércoles la inauguración oficial del nuevo Consulado Honorario de México en Galicia, una institución que tendrá su sede en la ciudad y que nace con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas, culturales y sociales entre la comunidad gallega y el país norteamericano.

El acto contó con una amplia representación institucional encabezada por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el alcalde de la ciudad de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome; el presidente de la Diputación, Luis Menor; el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, además de alcaldes de distintos municipios de la provincia y representantes de la sociedad civil y empresarial.

Durante su intervención, Rueda definió el nuevo consulado como «una herramienta de enorme calado estratégico» para impulsar la cooperación entre Galicia y México, un país que calificó como «fundamental para comprender la historia migratoria gallega». El presidente autonómico destacó que miles de gallegos encontraron en México una tierra de acogida y consideró que la nueva representación diplomática servirá para «reforzar los vínculos existentes» y abrir nuevas oportunidades de colaboración.

Por todo ello, el titular del Ejecutivo gallego felicitó al nuevo cónsul honorario de México en Galicia, Alfonso Pereira: «Será el rostro de México en Galicia y un apoyo directo para los ciudadanos mexicanos residentes en nuestra tierra, al tiempo que contribuirá a fortalecer los lazos afectivos y comerciales entre ambos territorios», señaló.

El retorno como prioridad

El presidente de la Xunta vinculó además la apertura del consulado con las políticas de retorno impulsadas por el Gobierno gallego a través de la Estratexia Galicia Retorna. Según recordó, desde su puesta en marcha en 2018 esta iniciativa ha permitido el regreso de cerca de 50.000 personas vinculadas a Galicia que residían en el exterior. Asimismo, destacó que más de la mitad de los retornados tienen menos de 45 años, un dato que consideró especialmente relevante para afrontar el reto demográfico.

México en Galicia

Por su parte, el nuevo cónsul honorario, Alfonso Pereira, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y aseguró que su nuevo cargo «es una gran responsabilidad que asumo con gran respeto».

Pereira destacó además el carácter simbólico e institucional de la nueva sede consular. «No inauguramos una oficina consular; damos forma a la presencia de México en Galicia con una función muy clara de servicio».