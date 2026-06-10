Jácome mete el turbo en el último año de mandato y trata de desbloquear el PXOM, anulado desde hace 15 años y licita la redacción del plan del casco histórico a un año de los comicios

Por pura casualidad o por proximidad a unos comicios, pero las obras públicas empiezan a emprender el vuelo justo cuando falta un año para las próximas y reñidas municipales de 2026. El propio Concello de Ourense acaba de anunciar un auténtico 'sprint' administrativo antes de las elecciones, y parece dispuesto a darle un empujón a dos planes vitales para la ciudad que llevan, en algún caso, décadas durmiendo el sueño de los justos.

Por un lado está el PXOM (Plan General de Ordenación Municipal de Ourense), anulado por sentencia firme desde 2011. Una junta de gobierno local celebrada esta semana acaba de encargar a una empresa privada que incluya las modificaciones, para lo cual le da dos meses de plazo. La otra sorpresa, tras meses de silencio, es que sale a licitación el Pepou.

En lo que ya es su último año del presente mandato, para el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, el gobierno local ha activado la maquinaria administrativa para desbloquear de forma simultánea los dos grandes pilares del ordenamiento de la ciudad: el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y el plan de protección del casco viejo y las zonas termales.

A través de una sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local, el ejecutivo municipal ha dado luz verde a dos acuerdos clave que implican una inyección económica conjunta de más de 770.000 euros y que aspiran a cerrar heridas urbanísticas que la ciudad arrastra desde hace más de una década.

El primero de los acuerdos alcanzados supone la aprobación de la segunda modificación del contrato para la redacción del PXOM, firmado originalmente en enero de 2009 con la empresa Oficina de Planeamiento SA. Esta modificación tiene como objetivo adaptar el Documento de Aprobación Provisional al informe emitido el 13 de junio de 2025 por la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta de Galicia.

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La inversión prevista es de 92.879 euros, IVA incluido. Se dividirá, según informa el Concello, en dos etapas (redacción de documentación provisional y definitiva), abonándose el 50% al término de cada una. Con este movimiento, el Concello busca encarrilar la aprobación definitiva un plan general que sustituya al obsoleto planeamiento actual y dote de seguridad jurídica al desarrollo urbanístico de la ciudad.