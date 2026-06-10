¿Por qué hay tantos centenarios en Ourense?: Las cuatro claves del éxito y el 'modelo Esperanza Cortiñas', la abuela de 109 años que quieren exportar a Hispanoamérica

La provincia de Ourense se ha consolidado como uno de los epicentros con mayor porcentaje de longevos, al rozar los 300 vecinos que han cumplido los 100 años o más, en una población de poco más de 300.000 habitantes. Este «modelo Ourense» de longevidad se exportará en breve a Hispanoamérica, según adelanta la delegación de expertos procedentes de países como Argentina o Perú que visitan la provincia tras contactar con Pablo G. Vivanco, farmacéutico y vicepresidente de la asociación Ourensividad, entidad referencial en el registro y estudio de los centenarios de Ourense.

El objetivo es ambicioso. «Tomar a Ourense como «el profesor» —explica Vivanco— para exportar su modelo de vida y aplicarlo en proyectos de bienestar y turismo de longevidad en Hispanoamérica». De hecho, entre el equipo interdisciplinar que visita Ourense se encuentra el propietario de una cadena de hoteles, interesado en la posible aplicación de algunos de los «secretos» de la longevidad ourensana ya en estudio en hoteles de bienestar, como uno que explotan en Machu Picchu, en Perú.

El equipo de expertos que visita Ourense , durante la visita oficial al delegado de la Xunta, Manuel Pardo / Iñaki Osorio

La expedición, coordinada por la consultora de longevidad argentina Patricia (Pato) del Amo —titular de un congreso internacional de la materia radicado en Punta del Este (Uruguay)— y la doctora especialista Graciela Varela, incluye también a empresarios del sector premium. Entre ellos destaca Joe Koechlin, dueño de la prestigiosa cadena peruana de hoteles boutique Inka Terra —con establecimientos en Machu Picchu, el Amazonas y Cabo Blanco—, y su colaborador Gabriel Mesh. Todos ellos fueron recibidos ayer por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, acompañados por Pablo G. Vivanco para explicarles su trabajo de campo en la provincia.

Patricia del Amo explica que el proyecto piloto consistirá en reconvertir hoteles boutique de unas 25 habitaciones en centros de longevidad natural y turismo «wellness», descartando intervenciones quirúrgicas y apostando puramente por la epigenética gallega. Para ello, planean replicar el modelo ourensano adaptándolo a las riquezas locales del Pacífico. Se implementarán protocolos basados en el termalismo —aprovechando las aguas de montaña en las inmediaciones de Machu Picchu— y la talasoterapia en zonas como Cabo Blanco, combinando el desierto y el mar mediante el uso terapéutico del aerosol marino y piscinas de agua salada.

Una base genética y de personalidad muy marcada, donde se identifican claramente cuatro de los seis rasgos globales de la longevidad: la laboriosidad, la resiliencia, el orden y la curiosidad con cierta extroversión, resumida en el «maloserá», que funciona como un optimismo resiliente ante las dificultades, son algunas de las claves según Vivanco

«Estamos tomando datos y nuestra intención es, incluso, inspirarnos en ese modelo que lleva Ourensividad en Ourense, que realiza un registro de forma fidedigna, seguimiento y acompañamiento de los centenarios; en nuestro caso, en los países en los que queremos aplicar este modelo».

Vivanco, como uno de los expertos que puso en marcha a través de Ourensividad este modelo de análisis para descubrir el motivo por el que Ourense es una nueva «Okinawa» de longevidad, destaca los siguientes puntos clave:

El «maloserá» como clave

El modelo ourensano destaca, según Vivanco, en primer lugar, por una base genética y de personalidad muy marcada, donde se identifican claramente cuatro de los seis rasgos globales de la longevidad: la laboriosidad, la resiliencia, el orden y la curiosidad con cierta extroversión, resumida en el «maloserá», que funciona como un optimismo resiliente ante las dificultades. Pero también influye el sentirse útil «y ser referentes con ese gran número de huertas que les brindan una alimentación sana, sin pesticidas y de calidad, pues tenemos el mayor número de huertas de autoconsumo de España», indica. A esto se suma «un agua analizada en esas zonas, considerada de excelente calidad y mineralización débil».

El termalismo y esa vida al aire libre en el campo, «donde viven dos tercios de la población ourensana», explica, es otro de los factores esenciales.

Esperanza Cortiñas, la abuela de Galicia, la inspiración

No podía faltar en ese estudio la visita a la casa de la ourensana Esperanza Cortiñas, que a sus 109 años es considerada la «abuela» de Galicia. «Compartió con nosotros una comida precisamente con productos de proximidad», señala Vivanco.

Aunque una lesión de cadera sufrida hace un par de años ha mermado ligeramente su movilidad, recordaron cómo Esperanza seguía acudiendo a bailar y había señalado que uno de sus «secretos» era el chupito diario de licor café.

Ayer, tras la reunión, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, señaló que esta visita tiene «una gran relevancia científica», pero también institucional y territorial, pues su interés no es simplemente turístico ni anecdótico; quieren comprender los determinantes de la longevidad ourensana y por qué Ourense destaca como un territorio singular en el mapa de la longevidad. Añadió que «puede ser una oportunidad para reforzar esa visión y abrir nuevas vías de colaboración con instituciones, universidades, profesionales y entidades de Hispanoamérica».

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Tras dejar Ourense, la delegación continúa su ruta hacia el Congreso Internacional de Longevidad en Oviedo, organizado por la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG), con paradas previstas en Salamanca y un posterior encuentro científico en Londres, llevando consigo datos de la longevidad ourensana.